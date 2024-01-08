Как избавиться от запаха плесени в пластиковом контейнере: три рабочих способа

В пластиковых контейнерах иногда возникает запах плесени. Он переносится и на продукты, делая их непригодными для употребления. Однако не спешите выкидывать такую посуду. Есть три рабочих способа убрать дурной аромат.

Цитрусовые фрукты

Понадобятся лимон или апельсин. Нужно отрезать дольку, натереть емкость и оставить на час–два. Далее помыть утварь и высушить.

Активированный уголь

В контейнер следует положить две–три салфетки, закрыть крышку и подождать три–четыре часа. Затем сплоснуть посуду про проточной водой.

Соль

Эта специя тоже помогает избавиться от запаха плесени, но придется запастись терпением. Соль надо засыпать в емкость и оставить на два дня. Далее вымыть посуду со средством и просушить, пишет портал Vannadecor.

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