Как уйти на больничный правильно: вот какие дни в 2025-м засчитают в стаж

В 2025 году размер пособия по больничному напрямую зависит от страхового стажа и среднего заработка за последние два года. Главное — не путать страховой стаж с трудовым: учитываются только периоды, когда за вас реально платили взносы в Социальный фонд России (СФР).
Что такое страховой стаж и чем он отличается от трудового
Страховой стаж — это все периоды, когда работодатель или вы сами (как ИП) исправно платили взносы на случай болезни и материнства.
Трудовой стаж шире: он включает всё время работы по книжке, даже без отчислений. Но для расчёта больничного важен именно страховой стаж.
Что включается в стаж
В стаж идут не только годы официальной работы, но и:
- служба в армии или силовых структурах;
- работа по трудовому договору и совместительство;
- отпуск по беременности и родам;
- уход за ребёнком до 1,5 лет (максимум 6 лет за всех детей);
- уход за инвалидом или пожилым старше 80 лет;
- работа по ГПХ, если платили взносы;
- деятельность ИП с уплатой СФР.
Не входит в стаж: учёба, отпуск за свой счёт, самозанятость, неофициальная работа и уход за ребёнком старше 1,5 лет.
Как считать и сколько выплатят
В 2025 году берут средний заработок за 2023 и 2024 годы, делят на 730 дней и умножают на коэффициент от стажа:
- до 5 лет — 60% от зарплаты;
- 5–8 лет — 80%;
- от 8 лет — 100%.
Если стажа меньше 6 месяцев, пособие ограничено 1 МРОТ в месяц — 22 440 ₽ в 2025 году. Максимальный дневной размер больничного — 5 673,97 ₽.
Где часто ошибаются
- Двойная работа: при совместительстве в стаж идёт только один период.
- Нет трудовой: данные легко восстановить через «Госуслуги» или СФР.
- Ошибся бухгалтер: предоставьте документы, бухгалтерия обязана сделать перерасчёт.
Теперь разобраться в вопросе и уйти на больничный вам будет гораздо проще.