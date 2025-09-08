Городовой / Общество / Как уйти на больничный правильно: вот какие дни в 2025-м засчитают в стаж
Как уйти на больничный правильно: вот какие дни в 2025-м засчитают в стаж

Опубликовано: 8 сентября 2025 09:32
Как уйти на больничный правильно: вот какие дни в 2025-м засчитают в стаж
Фото: Городовой.ру

И сколько денег выплатят по итогу.

В 2025 году размер пособия по больничному напрямую зависит от страхового стажа и среднего заработка за последние два года. Главное — не путать страховой стаж с трудовым: учитываются только периоды, когда за вас реально платили взносы в Социальный фонд России (СФР).

Что такое страховой стаж и чем он отличается от трудового

Страховой стаж — это все периоды, когда работодатель или вы сами (как ИП) исправно платили взносы на случай болезни и материнства.

Трудовой стаж шире: он включает всё время работы по книжке, даже без отчислений. Но для расчёта больничного важен именно страховой стаж.

Что включается в стаж

В стаж идут не только годы официальной работы, но и:

  • служба в армии или силовых структурах;
  • работа по трудовому договору и совместительство;
  • отпуск по беременности и родам;
  • уход за ребёнком до 1,5 лет (максимум 6 лет за всех детей);
  • уход за инвалидом или пожилым старше 80 лет;
  • работа по ГПХ, если платили взносы;
  • деятельность ИП с уплатой СФР.

Не входит в стаж: учёба, отпуск за свой счёт, самозанятость, неофициальная работа и уход за ребёнком старше 1,5 лет.

Как считать и сколько выплатят

В 2025 году берут средний заработок за 2023 и 2024 годы, делят на 730 дней и умножают на коэффициент от стажа:

  • до 5 лет — 60% от зарплаты;
  • 5–8 лет — 80%;
  • от 8 лет — 100%.

Если стажа меньше 6 месяцев, пособие ограничено 1 МРОТ в месяц — 22 440 ₽ в 2025 году. Максимальный дневной размер больничного — 5 673,97 ₽.

Где часто ошибаются

  • Двойная работа: при совместительстве в стаж идёт только один период.
  • Нет трудовой: данные легко восстановить через «Госуслуги» или СФР.
  • Ошибся бухгалтер: предоставьте документы, бухгалтерия обязана сделать перерасчёт.

Теперь разобраться в вопросе и уйти на больничный вам будет гораздо проще.

Автор:
Игорь Мустафин
Общество
