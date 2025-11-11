Городовой / Город / Как в Петербурге «исчезли» миллиарды: бывший вице‑губернатор Лавленцев оказался под обвинением в хищениях
Опубликовано: 11 ноября 2025 07:28
Global Look Press / Maksim Konstantinov

Слушание по его делу назначено на 17 ноября.

Владимир Лавленцев, который ранее занимал пост заместителя главы Санкт-Петербурга, стал фигурантом уголовного дела, связанного с растратой значительных денежных средств и злоупотреблением служебными полномочиями.

Заседание, где будет рассматриваться это дело, назначено на 17 ноября в одной из судебных инстанций Москвы.

Соответствующая информация размещена на портале судов общей юрисдикции столицы, сообщает 78.ru.

По версии следствия, бывший чиновник причастен к хищениям, сумма которых оценивается в несколько миллиардов рублей, при заключении договоров на строительство.

Задержание Лавленцева произошло летом 2023 года, ему инкриминируется мошенничество в особо крупном размере.

Сначала суд избрал для него меру пресечения в виде домашнего ареста, но позже он был переведён в следственный изолятор.

В прошлом ноябре суд признал его виновным сразу по нескольким эпизодам — речь идёт о двух случаях растраты особо крупных сумм, а также о мошенничестве в крупных размерах.

Наказание для Лавленцева составило 13 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Апелляционная инстанция города Москвы подтвердила это решение, оставив срок в 13 лет без изменений. Суммарно Лавленцев был признан виновным в четырёх эпизодах растраты и мошенничества, ущерб от которых составил 3,3 миллиарда рублей.

Юлия Аликова
