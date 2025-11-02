Как жили в доходных домах Петербурга: свечи, «ниагарские водопады» и айфоны 20 века

Нам сложно представить, каково это — жить в Петербурге XIX века без электричества, интернета и даже горячей воды. Но именно так обстояли дела в доходных домах, где современный комфорт только зарождался.

Свет — по праздникам

До середины XIX века квартиры освещались свечами и масляными лампами. Люстра с шестью десятками свечей давала света не больше одной лампочки. Газовое освещение было роскошью, а керосиновые лампы — спасением.

Только с 1887 года электрический свет стал появляться в домах, но экономили его настолько, что включали одну лампу на всю квартиру.

Вода — по расписанию

Водоразборных кранов не было, воду доставляли водовозы в бочках прямо от Невы. Первый водопровод заработал лишь в 1846 году, и то ненадолго. Постоянное водоснабжение появилось через 20 лет, но только в богатых квартирах.

Остальные пользовались дворовыми кранами или простыми умывальниками, а мыться ходили в баню. Ванны появились ближе к концу XIX века и считались почти роскошью.

Канализация — как повезет

До конца XIX века нечистоты вывозили вручную — занимались этим «золотари». Ватерклозеты появились только в середине века и назывались «ниагарскими водопадами».

Бумаги не было, аристократы пользовались тканью, остальные — сеном. Газеты применяли с риском для здоровья, а туалетная бумага массово появилась лишь в 1960-х.

Телефон — статус, а не средство связи

Телефонизация началась в 1881 году, но позволить себе аппарат могли единицы — абонентская плата равнялась аренде квартиры. Люди звонили просто так, чтобы показать, что у них «есть телефон».

Городская сеть развивалась медленно, а Николай II, например, использовал телефон, чтобы слушать оперу прямо из театра. В общем, мало чем отличалась телефонная связь от нынешней, только сейчас люди берут айфоны, чтобы красоваться брендом и слушать всю ту же музыку.

К началу XX века доходные дома уже имели почти всё, что мы считаем нормой. Только стоило это немалых денег и труда — ведь прогресс в Петербурге всегда начинался с одной свечи и одного звонка.