Какие документы нужны для приватизации земельного участка в Санкт-Петербурге?

Приватизация земельного участка в Санкт-Петербурге — это процесс перевода земли из государственной или муниципальной собственности в частную. Для этого требуется собрать определённый пакет документов и пройти несколько этапов оформления. Важно учитывать, что не все участки подлежат приватизации, а процедура может быть как бесплатной, так и платной в зависимости от обстоятельств.

Основные документы

1. Заявление о предоставлении земельного участка в собственность. В нём указываются паспортные данные заявителя, адрес и кадастровый номер участка, его размеры, а также основание для предоставления в собственность (например, право бессрочного пользования, договор аренды, наследство). Образцы заявлений можно найти на сайте Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга или в МФЦ.

2. Паспорт заявителя. Если от имени заявителя действует представитель, потребуется нотариальная доверенность.

3. Правоустанавливающие документы на участок. Это могут быть:

акт о предоставлении земельного участка;

свидетельство о праве бессрочного пользования или пожизненного наследуемого владения (старого образца);

выписка из похозяйственной книги (для участков личного подсобного хозяйства — ЛПХ);

договор долгосрочной аренды (если участок приватизируется из аренды);

свидетельство о праве на наследство;

решение организации или предприятия о выделении участка (для старых наделов).

4. Межевой план. С 2025 года регистрация участка без точных границ невозможна, поэтому межевой план обязателен, если границы не установлены. Для его получения нужно обратиться к кадастровому инженеру. Если участок не стоит на кадастровом учёте, инженер также подготовит схему расположения земли на кадастровом плане.

5. Выписка из ЕГРН. Если участок уже стоит на кадастровом учёте, приложите выписку. Она подтверждает отсутствие обременений и ограничений.

6. Правоустанавливающие документы на постройки. Если на участке есть дом, дача, гараж или другие объекты недвижимости, потребуется выписка из ЕГРН или иной документ, подтверждающий право собственности на них.

7. Квитанция об оплате госпошлины. Размер и необходимость оплаты зависят от основания для приватизации. Уточнить можно в органе местного самоуправления.

Дополнительные документы

В зависимости от ситуации могут потребоваться:

согласие супруга;

документы, подтверждающие льготную категорию (например, справка о многодетности);

справка об отсутствии иных прав на участок;

документы, подтверждающие льготы (например, для членов садоводств, если земля была предоставлена до 30 октября 2001 года);

выкопировка из генплана садоводства, справка о членстве, выписка из протокола общего собрания садоводства (если участок в садоводстве).

Куда подавать документы

Заявление и документы можно подать:

в местную администрацию (если земля муниципальная);

в территориальное управление Росимущества (если земля государственная);

через МФЦ;

через портал «Госуслуги».