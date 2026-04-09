Городовой / Вопросы о Петербурге / Какие документы нужны для смены прописки в Санкт-Петербурге?
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Теги
Сад-огород Санкт-Петербург Рецепты Туризм Цветы
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Какие документы нужны для смены прописки в Санкт-Петербурге?

Опубликовано: 9 апреля 2026 15:35
 Проверено редакцией
мфц, документы
Global Look Press/Shatokhina Natalia
Для смены прописки в Санкт-Петербурге нужны паспорт гражданина РФ и документ, подтверждающий право на проживание в жилом помещении.

Смена прописки в Санкт-Петербурге — это не просто формальность, а важный шаг, который открывает доступ к полным государственным услугам, включая медицинское обслуживание, образование и социальные выплаты. В 2026 году процесс оформления стал ещё удобнее благодаря цифровым технологиям, но требует соблюдения определённых правил и подготовки документов.

Основные документы для смены прописки

Для оформления постоянной регистрации по новому месту жительства понадобятся:

Паспорт гражданина РФ — основной документ, удостоверяющий личность.

Документ, подтверждающий право на проживание в жилом помещении. Это может быть:

  • выписка из ЕГРН (желательно не старше 1 месяца);
  • договор социального найма (если квартира муниципальная);
  • решение суда, подтверждающее право проживания;
  • заявление-согласие владельца, если прописка оформляется на чужой жилплощади.

Согласие всех собственников жилья, если оно не принадлежит заявителю. Если собственников несколько, требуется согласие каждого из них. Согласие можно оформить в письменной форме или через подтверждённую учётную запись на Госуслугах. Если собственник не может присутствовать лично, его согласие должно быть нотариально заверено.

Важно! Если заявитель — собственник доли в квартире, согласие других собственников не требуется.

Способы оформления

  • Через портал Госуслуг. Нужно выбрать услугу «Регистрация и снятие с регистрации по месту жительства», заполнить электронное заявление, приложить сканы документов и дождаться приглашения в МВД для проставления штампа в паспорте.
  • Через МФЦ. Необходимо прийти в отделение с документами, заполнить заявление. Срок оформления — 3–7 рабочих дней.
  • Лично в отделении МВД. Нужно обратиться в подразделение, которое обслуживает район по новому адресу.

Совет: при подаче заявления через Госуслуги или МФЦ не нужно отдельно сниматься с учёта по старому месту жительства — это произойдёт автоматически.

В Санкт-Петербурге иногда происходят изменения адресов домов, например, при переименовании улиц или объединении нескольких зданий в одно. В таких случаях старые документы (паспорт, свидетельство о собственности) остаются действующими — замена требуется только при других основаниях (например, при замене паспорта по истечении срока).

Важные нюансы

Подать заявление о регистрации нужно в течение 7 дней после переезда на новое место жительства.

За проживание без регистрации предусмотрен штраф: в Санкт-Петербурге он составляет от 3000 до 5000 рублей.

Услуга предоставляется бесплатно — госпошлина не взимается.

Автор:
Пономарева Дарина
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью