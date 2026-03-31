Какие документы нужны для въезда в Таиланд?
Какие документы нужны для въезда в Таиланд?

Опубликовано: 31 марта 2026 17:10
Для въезда в Таиланд на срок до 60 дней россиянам виза не потребуется, но требования к документам стали строже, особенно в части финансового обеспечения и подтверждения планов пребывания. 

Для въезда в Таиланд в 2026 году россиянам понадобятся несколько документов, и некоторые из них могут стать неожиданностью даже для опытных путешественников. Страна сохранила безвизовый режим для граждан России — до 60 дней можно находиться в королевстве без оформления визы. Однако требования к документам стали строже, особенно в части финансового обеспечения и подтверждения планов пребывания.

Загранпаспорт

Документ должен быть действителен минимум 6 месяцев на момент въезда в страну. Хотя формально правила допускают меньший срок, авиакомпании часто отказывают в посадке, если паспорт истекает раньше. В загранпаспорте должна быть минимум одна чистая страница для штампа.

Электронная карта прибытия (TDAC)

С 1 мая 2025 года бумажную миграционную карту заменили на электронную — Thailand Digital Arrival Card (TDAC). Её нужно заполнить не ранее чем за 3 дня до въезда в страну на официальном сайте иммиграционного бюро Таиланда.

Есть русскоязычная версия сайта, но вводить данные придётся на латинице.

Важно: если не успели оформить TDAC заранее, можно сделать это в аэропорту через специальный терминал. Однако лучше подготовить карту заранее, чтобы не тратить время по прилёте.

Обратный билет или билет в третью страну

Одно из обязательных условий для въезда — наличие билета на выезд из Таиланда. Даже если турист планирует продолжить путешествие в другую страну, офицеры требуют подтверждение этого маршрута. Отсутствие обратного билета — одна из самых распространённых причин проблем на границе, включая отказ во въезде и депортацию.

Подтверждение проживания

Потребуются данные о жилье на весь срок пребывания в стране. Лучше заранее подготовить электронный ваучер о бронировании отеля, апартаментов или другого типа размещения.

Документы о финансовом обеспечении

С 2025 года финансовая состоятельность путешественника перестала быть формальностью. Иностранцы, въезжающие без визы или по визе по прибытии, должны быть готовы подтвердить наличие средств для проживания. Минимальное требование — 20 000 тайских бат на одного человека или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.

В качестве доказательства принимаются:

  • банковская выписка за последние 3 месяца;
  • спонсорское письмо, если поездка оплачивается третьим лицом;
  • наличные деньги;
  • дорожные чеки.

На практике сотрудники пограничной службы чаще всего обращают внимание на наличие наличных. Многие опытные путешественники рекомендуют брать с собой не менее 600–700 долларов наличными, поскольку право на проверку у иммиграционных офицеров есть, а отказ на этом основании возможен.

Медицинская страховка

Страховка для въезда в Таиланд не является обязательным документом, но её настоятельно рекомендуют оформить как российский МИД, так и туроператоры. Медицина в стране очень дорогая, а полис стоит относительно недорого — примерно 5–6 тысяч рублей на 10 дней.

