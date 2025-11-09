Городовой / Город / Какие машины в Петербурге с начала года подешевели: эксперты раскрыли список, который удивляет
Какие машины в Петербурге с начала года подешевели: эксперты раскрыли список, который удивляет

Опубликовано: 9 ноября 2025 16:27
По сравнению с сентябрём автомобили BMW и Toyota стали более доступными.

В октябре 2025 года стоимость подержанных автомобилей в Санкт-Петербурге продолжила снижаться. Согласно сведениям пресс-службы «Авито Авто», по сравнению с предыдущим месяцем автомобили BMW и Toyota стали немного доступнее. Этот тренд особенно заметен при сопоставлении с январскими ценами — многие популярные марки потеряли в цене более 10%.

Средняя цена машины на вторичном рынке в прошлом месяце составила 900 тысяч рублей, что меньше на 3,2% относительно сентября. Максимальное падение зафиксировано у BMW — снижение составило 5,6%. Toyota также подешевела на 3,8%.

Среди моделей сильнее других подешевели:

  • BMW X5 — на 10,9%, теперь его средняя стоимость составляет 3,2 млн рублей;
  • Toyota Camry — на 5% (1,7 млн рублей);
  • Toyota RAV4 — на 5% (1,8 млн рублей);
  • BMW 5 серии — на 4,9% (1,95 млн рублей);
  • Mercedes-Benz C-класса — на 4,3% (1,435 млн рублей).

С начала 2025 года цены на подержанные автомобили в этом городе в среднем снизились на 10%. Лидерами удешевления среди брендов стали Hyundai (минус 15,4%), Renault (минус 14,7%) и Toyota (минус 13,4%). Автомобили Kia и Volkswagen также продемонстрировали падение стоимости, на 12,9% и 11,7% соответственно.

Особенно заметно подешевели такие модели, как Mazda 6 — стоимость уменьшилась на 22,7% до 850 тысяч рублей. Volkswagen Tiguan продаётся дешевле на 15,9% (1,56 млн рублей), Mercedes-Benz E-класса — минус 14,8% (до 1,79 млн рублей), Skoda Octavia — на 13,2% (до 799 тысяч рублей), а Toyota Corolla — на 12,8% (до 650 тысяч рублей).

По словам представителей пресс-службы,

«Динамика средней цены зависит не только от изменения стоимости конкретной модели автомобиля, но и от изменения структуры рынка. Чем больше в продаже доступных версий определенной модели или бюджетных автомобилей конкретной марки, тем ниже и их средняя цена»
Юлия Аликова
Оцените новость Сообщить об ошибке
