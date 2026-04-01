Какие народные приметы 3 апреля укажут на дождливое лето - день Кирилла Катаника: предсказываем погоду без синоптиков

Русские люди в древности всегда следовали народным приметам. Это помогало им предсказать погоду на предстоящие месяцы, определить сроки посева и сбора урожая, а также уберечься от неприятностей. Ценные знания они передавали каждому поколению.
3 апреля в народе являлось днем Кирилла Катаника. Христиане в этот день чтили память епископа Кирилла Катанского, который жил в Сицилии в I-II веках. По этому дню верующие люди понимали, каким будет предстоящее лето.
Народные приметы на 3 апреля:
- Услышать раскаты грома – сезон будет урожайным.
- Облака имеют синий оттенок – начало лета станет дождливым.
- Появились комары – весна и лето будут ранними.
- Большое количество березового сока указывало на дождливое лето.
- Расцветает мать-и-мачеха – впереди будут только теплые деньки.
Что нельзя делать в этот день:
- После захода солнца смотреть в небо. Увидеть падающую звезду указывало на то, что впереди ждет несчастье.
- Менять и стирать постельное белье – это сулило страшные сны и бессонницу.
- Поливать комнатные цветы – к их гибели.
- Спать кошке в одной постели с человеком – животное могло забрать жизненные силы.
Что можно делать
В этот день разрешалось проводить генеральную уборку. Это позволяло очистить жилье от недугов, запустить в дом светлую энергию.
Если на улице наблюдалась хорошая погода, то можно было заниматься садовыми работами, сообщает "Погода Mail".
