Какие народные приметы 3 апреля укажут на дождливое лето - день Кирилла Катаника: предсказываем погоду без синоптиков
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
«Колдуны»: старинный рецепт, о котором незаслуженно забыли – понадобится картофель и фарш Полезное
Фикусу Бенджамина в апреле – нужно как воздух: 2 мл в воду – и об опадающих листьях можно забыть Полезное
Просто кладу ананасы в форму: Получаю нежный пирог-перевёртыш за 30 минут Полезное
В апреле закапываем под яблоню 1 "пластмассу" – и урожай ломит ветки: секрет агрономов из Китая Полезное
Странное, но вкусное: 7 русских сочетаний, над которыми смеются иностранцы, а мы их обожаем Полезное
Теги
Сад-огород Санкт-Петербург Рецепты Туризм Лайфхак
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Какие народные приметы 3 апреля укажут на дождливое лето - день Кирилла Катаника: предсказываем погоду без синоптиков

Опубликовано: 1 апреля 2026 22:45
 Проверено редакцией
Городовой ру
Какие народные приметы укажут на летнюю погоду

Русские люди в древности всегда следовали народным приметам. Это помогало им предсказать погоду на предстоящие месяцы, определить сроки посева и сбора урожая, а также уберечься от неприятностей. Ценные знания они передавали каждому поколению.

3 апреля в народе являлось днем Кирилла Катаника. Христиане в этот день чтили память епископа Кирилла Катанского, который жил в Сицилии в I-II веках. По этому дню верующие люди понимали, каким будет предстоящее лето.

Народные приметы на 3 апреля:

  • Услышать раскаты грома – сезон будет урожайным.
  • Облака имеют синий оттенок – начало лета станет дождливым.
  • Появились комары – весна и лето будут ранними.
  • Большое количество березового сока указывало на дождливое лето.
  • Расцветает мать-и-мачеха – впереди будут только теплые деньки.

Что нельзя делать в этот день:

  • После захода солнца смотреть в небо. Увидеть падающую звезду указывало на то, что впереди ждет несчастье.
  • Менять и стирать постельное белье – это сулило страшные сны и бессонницу.
  • Поливать комнатные цветы – к их гибели.
  • Спать кошке в одной постели с человеком – животное могло забрать жизненные силы.

Что можно делать

В этот день разрешалось проводить генеральную уборку. Это позволяло очистить жилье от недугов, запустить в дом светлую энергию.

Если на улице наблюдалась хорошая погода, то можно было заниматься садовыми работами, сообщает "Погода Mail".

Автор:
Полина Аксенова
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 4
🙏
😹 1
🙀
😿
Поделитесь новостью