Какие немцы, поляки, финны и евреи жили в Петербурге накануне 1917 года

К 1910-м годам в Петербурге сложились целые этнические анклавы со своей инфраструктурой, которые жили по собственным законам, но были вплетены в общую городскую ткань.

Немецкая колония: от элиты к бюргерству

Немцы были среди основателей города (ремесленники, военные, учёные). К началу XX века они ассимилировались в высших слоях, но сохранили влиятельную прослойку бюргеров — аптекарей, булочников, владельцев мастерских, профессоров.

Немецкая инфраструктура:

Лютеранские церкви (Петрикирхе на Невском),

Немецкий клуб на Большой Морской,

газета «St. Petersburger Zeitung»,

немецкие училища.

Это был мир порядка, профессионализма и солидности, вызывавший уважение и некоторую отстранённость.

Польская диаспора: между лояльностью и мечтой о независимости

Основу составляли польские дворяне, интеллигенция (врачи, инженеры, музыканты), ремесленники, огромное количество студентов в петербургских вузах.

Их жизнь вращалась вокруг:

Костела Св. Екатерины на Невском как духовного и светского центра,

польских благотворительных обществ,

библиотек,

ресторанов (например, знаменитый «Варшавский»).

Их мир был пронизан ностальгией и политическими дискуссиями о будущем Польши.

Финская (ингерманландская) община: коренные жители окраин

Исторически — это районы за границами города:

Выборгская сторона,

Охта,

районы вдоль Финляндской железной дороги.

В основном люди здесь занимались извозом, молочным хозяйством, ремеслами, работой на заводах.

Они были менее заметны в центре, но формировали быт целых районов. Их финская лютеранская церковь на Большой Конюшенной была центром притяжения.

Еврейская община: в условиях черты оседлости

После отмены черты оседлости для некоторых категорий (купцы 1-й гильдии, выпускники вузов, ремесленники) в Петербург хлынул поток еврейской интеллигенции, предпринимателей и ремесленников.

Большая хоральная синагога на Лермонтовском проспекте (построена в 1893) стала символом обретённого статуса. Еврейские учебные заведения, благотворительные общества, издательства, политические кружки (от сионистов до Бунда).

Их мир был чрезвычайно активным и внутренне сложным.

Эти миры взаимодействовали деловым образом ежедневно, но личная, глубокая интеграция была редкостью. Браки, дружба, совместные предприятия чаще случались в среде интеллигенции и предпринимателей.

Петербург был имперским плавильным котлом, но не до конца переплавившим свои ингредиенты.

Этнические сообщества образовывали устойчивые «островки» с собственной идентичностью, которые обогащали городскую культуру (от архитектуры костёлов до булочных), но и сохраняли внутреннюю замкнутость. Их отношения с «русским» городом и между собой были сложными — от сотрудничества до конкуренции и скрытой напряжённости, особенно усилившейся в годы Первой мировой войны с её антинемецкими и антиеврейскими настроениями.