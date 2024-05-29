Какие нюансы внешности и поведения отличают китайцев, японцев и корейцев

Европейцам бывает сложно понять, из какой страны прибыл человек азиатской внешности. Интересно, что и сами азиаты иногда путаются. Тем не менее один пристальный взгляд на человека поможет составить более правдивое мнение.

Что отличает китайцев

Жителей Поднебесной выделяет более темная от природы кожа. Если человек не пользуется отбеливающими кремами, то смуглость его выдаст. Кроме того, у китайцев, как правило, более широкие скулы и круглая форма лица. Однако вычислить их все же сложнее всего, так как внешность от региона к региону разнится. Жители юга больше похожи на вьетнамцев — невысокие и субтильные, а северяне — высокие и с более европейским разрезом глаз.

Кроме того, на представителя китайского народа может указать громкая речь. Японцы и корейцы ведут себя на публике гораздо скромнее.

Источник фото: Legion-Media

Что отличает японцев

Японцы имеют более вытянутые лица овальной формы и довольно большие глаза немного на выкате. Нос у них широкий, а кожа светлая будто фарфоровая. Мужчин порой отличает наличие растительности на лице.

Также опознать жителя Японии можно и по одежде. Взрослые люди будут одеты консервативно — без ярких цветов, принтов и необычного кроя. Как правило, это классические костюмы. Яркие одежды в стране могут позволить себе разве что подростки.

Вычислить японца можно и по поведению в ресторане. Они ни за что не будут есть руками или выплевывать что-то изо рта. Это считается неприличным, а потому жители Страны восходящего солнца даже не едят виноград с косточками. Рыбу и крабов в японских заведениях всегда подают полностью разделанными и без костей.

Источник фото: Legion-Media

Что отличает корейцев

Граждан Кореи выделяет форма лица перевернутый треугольник. От природы она досталась не всем корейцам, однако при помощи пластических хирургов все недостатки стараются поправить. Именно поэтому в стране можно встретить достаточно много людей с большими «анимешными» глазами, курносым носом и выбеленным лицом, говорится на портале Turizm. Одеваться жители Кореи могут довольно ярко, но в чувстве стиля им не откажешь.

Источник фото: Legion-Media

Источник фото: Legion-Media