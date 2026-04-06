Какие психиатрические больницы есть в Санкт-Петербурге?

В Санкт-Петербурге действует несколько психиатрических больниц, каждая из которых имеет свою историю, специализацию и особенности.

Психиатрическая больница Святого Николая Чудотворца

Адрес: набережная реки Мойки, 126.

История: основана в 1872 году по указу императора Александра II. До этого в здании располагался исправительный дом, а в 1865 году здесь открыли «Временную лечебницу для помешанных при Исправительном учреждении». Название больница получила от домовой церкви, освящённой в честь Николая Чудотворца. В 1920-е годы учреждение переименовали в городскую психиатрическую больницу №2, а в 1993 году вернули историческое название.

Особенности:

Объект культурного наследия регионального значения.

В обиходе больницу называют «Пряжка» — по названию речки, которая берёт начало неподалёку.

Среди известных пациентов — Даниил Хармс, Виктор Цой, Иосиф Бродский (проходил принудительную судебно-психиатрическую экспертизу в 1964 году).

В больнице работали выдающиеся врачи, например, В. Х. Кандинский — один из основоположников российской психиатрии, и О. А. Чечотт — создатель психиатрической службы Санкт-Петербурга.

Сегодня: стационар на 900 коек, оказывающий специализированную медицинскую помощь.

Городская психиатрическая больница №1 им. П. П. Кащенко

Адрес: село Никольское, Гатчинский район.

История: основана в 1922 году. Названа в честь психиатра Петра Кащенко, который внёс большой вклад в развитие медицинской науки. В советское время больница стала пионером промышленной реабилитации, открыв лесопромышленный участок.

Особенности:

Один из крупнейших психиатрических стационаров города.

На территории около 250 га расположены более 100 зданий: лечебные и технические корпуса, жилой городок, школа, детский сад, магазины, спортивные сооружения и другие объекты.

В больнице развёрнуто 1 530 коек в 24 отделениях, включая общепсихиатрические, геронтопсихиатрические, соматопсихиатрические и реабилитационные.

Сегодня: в учреждении работают лаборатории, физиотерапевтическое отделение, отделение функциональной диагностики и другие службы.

Городская психиатрическая больница №7 им. акад. И. П. Павлова

Адрес: 15-я линия Васильевского острова, 4–6.

Специализация: лечение различных расстройств психики, таких как панические атаки, неврозы, депрессии, тревога, бессонница, ВСД, стрессы и других.

Особенности:

Первый в Санкт-Петербурге медицинский центр, специализирующийся на профессиональном лечении психических расстройств.

В учреждении действуют реабилитационные программы.

Сегодня: работает как реабилитационная, психиатрическая и психоневрологическая больница.

Городская психиатрическая больница №6

Адрес: набережная Обводного канала, 9И.

Особенности:

Уникальное учреждение, оказывающее весь комплекс услуг по лечению, реабилитации и экспертизе психических расстройств.

В больнице есть стационар круглосуточного пребывания и амбулаторная помощь.

Проводит мероприятия для пациентов и их родственников, например, киноклубы.

Сегодня: работает как психиатрическая и психоневрологическая больница.

Дополнительные факты

В Санкт-Петербурге также функционируют частные клиники, оказывающие психиатрическую помощь, например, «Лазарет» (ул. Фучика, 4) и «Доктор Сан» (ул. Марата, 78Р).

