Какие советские вещи сегодня на вес золота: гид для начинающего коллекционера

Многие предметы, которые десятилетиями пылились на антресолях или отправлялись на свалку, сегодня могут стоить весьма приличных денег. Интерес к советскому прошлому растёт, а вместе с ним увеличивается и спрос на редкие вещи эпохи СССР.
Значки и монеты
Особое внимание коллекционеры уделяют значкам. Редкие экземпляры, выпущенные ограниченным тиражом или посвящённые важным событиям, могут продаваться за тысячи рублей. Не меньший интерес представляют юбилейные монеты особой чеканки и памятные медали советского периода.
Игрушки и техника
Высоко ценятся и старые ёлочные игрушки. Особенно востребованы стеклянные украшения 1940-1960-х годов, сохранившиеся без сколов и трещин. Некоторые редкие модели сегодня стоят в десятки раз дороже своей первоначальной цены.
Настоящей находкой могут оказаться советские фотоаппараты, радиоприёмники и проигрыватели. Техника в рабочем состоянии привлекает не только коллекционеров, но и любителей винтажного дизайна. Такую можно продать за хорошую цену даже в нерабочем состоянии.
Фарфор и плакаты
Красивые фарфоровые статуэтки, выпущенные известными советскими заводами, тоже ценятся коллекционерами. Стоимость редких экземпляров нередко достигает нескольких десятков тысяч рублей, особенно если сохранились клеймо и оригинальное состояние изделия.
Интерес вызывают также плакаты, открытки, книги первых изданий и виниловые пластинки. Среди них встречаются настоящие раритеты, за которыми охотятся коллекционеры по всей стране.
Ранее мы писали о том, сколько сейчас стоят в Москве советские чайные сервизы из бабулиных сервантов.