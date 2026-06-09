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Какие советские вещи сегодня на вес золота: гид для начинающего коллекционера

Опубликовано: 9 июня 2026 17:31
 Проверено редакцией
Какие советские вещи сегодня на вес золота: гид для начинающего коллекционера
Какие советские вещи сегодня на вес золота: гид для начинающего коллекционера
Городовой ру
Иногда даже обычная безделушка может стоить больших денег.

Многие предметы, которые десятилетиями пылились на антресолях или отправлялись на свалку, сегодня могут стоить весьма приличных денег. Интерес к советскому прошлому растёт, а вместе с ним увеличивается и спрос на редкие вещи эпохи СССР.

Значки и монеты

Особое внимание коллекционеры уделяют значкам. Редкие экземпляры, выпущенные ограниченным тиражом или посвящённые важным событиям, могут продаваться за тысячи рублей. Не меньший интерес представляют юбилейные монеты особой чеканки и памятные медали советского периода.

Игрушки и техника

Высоко ценятся и старые ёлочные игрушки. Особенно востребованы стеклянные украшения 1940-1960-х годов, сохранившиеся без сколов и трещин. Некоторые редкие модели сегодня стоят в десятки раз дороже своей первоначальной цены.

Настоящей находкой могут оказаться советские фотоаппараты, радиоприёмники и проигрыватели. Техника в рабочем состоянии привлекает не только коллекционеров, но и любителей винтажного дизайна. Такую можно продать за хорошую цену даже в нерабочем состоянии.

Фарфор и плакаты

Красивые фарфоровые статуэтки, выпущенные известными советскими заводами, тоже ценятся коллекционерами. Стоимость редких экземпляров нередко достигает нескольких десятков тысяч рублей, особенно если сохранились клеймо и оригинальное состояние изделия.

Интерес вызывают также плакаты, открытки, книги первых изданий и виниловые пластинки. Среди них встречаются настоящие раритеты, за которыми охотятся коллекционеры по всей стране.

Ранее мы писали о том, сколько сейчас стоят в Москве советские чайные сервизы из бабулиных сервантов.

Автор:
Александр Асташкин
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