Какие участки пойдут под нож: Беглов утвердил изъятие земель ради ШМСД

Глава города Александр Беглов утвердил постановление, предусматривающее изъятие земли в границах от Союзного проспекта до административной линии Санкт-Петербурга.
Решение связано с необходимостью обеспечения государственных интересов для прокладки Широтной магистрали скоростного движения.
Документ был подписан 5 ноября, а уже 6 ноября размещён на официальной странице городского правительства.
Ещё осенью этого года стало известно об утверждении финального этапа строительства новой транспортной магистрали в Петербурге. Первая фаза работ включает возведение развязки с улицами Коммуны и Коллонтай.
Планируется, что данный участок будет введён в эксплуатацию к 2028 году.
Реализация проекта позволит создать дополнительный путь для движения между Невским и Красногвардейским районами. В результате, транспортная нагрузка на Российский путепровод значительно уменьшится.