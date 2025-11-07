Городовой / Город / Какие участки пойдут под нож: Беглов утвердил изъятие земель ради ШМСД
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Родители встают стеной за петербургский бассейн СШОР «Радуга»: без него будущие чемпионы останутся на суше Город
За пределы Петербурга: как Псков возвращает к жизни дух древней Руси Общество
Кого Дрозденко поставил у руля: утверждён обновлённый состав правительства Ленобласти Город
Пятно на Фонтанке: прокуратура разбирается с разливом нефтепродуктов в акватории Город
«Создают место для размножения бактерий»: сколько досок должно быть на кухне и как часто их менять Общество
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Эксклюзив История и культура Санкт-Петербурга Туризм
Категории
Общество Спорт

Какие участки пойдут под нож: Беглов утвердил изъятие земель ради ШМСД

Опубликовано: 7 ноября 2025 18:30
Какие участки пойдут под нож: Беглов утвердил изъятие земель ради ШМСД
Какие участки пойдут под нож: Беглов утвердил изъятие земель ради ШМСД
Global Look Press / Roman Naumov / URA.RU

Власти сообщили о планах по обновлению участка дороги от Союзного проспекта до административной границы города.

Глава города Александр Беглов утвердил постановление, предусматривающее изъятие земли в границах от Союзного проспекта до административной линии Санкт-Петербурга.

Решение связано с необходимостью обеспечения государственных интересов для прокладки Широтной магистрали скоростного движения.

Документ был подписан 5 ноября, а уже 6 ноября размещён на официальной странице городского правительства.

Ещё осенью этого года стало известно об утверждении финального этапа строительства новой транспортной магистрали в Петербурге. Первая фаза работ включает возведение развязки с улицами Коммуны и Коллонтай.

Планируется, что данный участок будет введён в эксплуатацию к 2028 году.

Реализация проекта позволит создать дополнительный путь для движения между Невским и Красногвардейским районами. В результате, транспортная нагрузка на Российский путепровод значительно уменьшится.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью