Какие университеты в Санкт-Петербурге предлагают обучение по международным отношениям?

В Санкт-Петербурге несколько вузов предлагают программы по международным отношениям, каждая из которых имеет свои особенности и сильные стороны. Вот некоторые из них:
Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ)
Программа: «Международные отношения (с дополнительной квалификацией „Специалист в области перевода“)».
Особенности:
- Уникальная программа, сочетающая фундаментальное образование с профессиональными компетенциями. Студенты получают навыки публичной речи, ведения переговоров, официальной деловой переписки и экспертно-аналитической работы.
- Возможность формировать индивидуальные образовательные траектории за счёт выбора модулей профессиональной и региональной направленности, специализированных элективных дисциплин и иностранных языков.
- Изучение не менее двух иностранных языков.
- Возможность участвовать в международных стажировках и обменных программах с ведущими зарубежными вузами-партнёрами.
- Погружение в международную мультикультурную среду в рамках учебного процесса и внеучебных мероприятий.
- Известные преподаватели: И. Н. Новикова — доктор исторических наук, профессор, декан факультета международных отношений, лауреат премии СПбГУ «За педагогическое мастерство».
- Места стажировок: Межпарламентская Ассамблея государств — участников СНГ, представительство МИД РФ в Санкт-Петербурге, Комитет по внешним связям Санкт-Петербурга и другие.
Северо-Западный институт управления РАНХиГС (Санкт-Петербург)
Программа: «Международные отношения», профиль «Мировые политические процессы и международное сотрудничество».
Особенности:
- Фокус на анализе мировых политических процессов и международном сотрудничестве.
- Подготовка специалистов, способных работать в государственных структурах, международных организациях и аналитических центрах.
Санкт-Петербургский государственный экономический университет (СПбГЭУ)
Программа: «Международные отношения», профиль «Внешняя политика России и зарубежных стран».
Особенности:
- Акцент на изучение внешней политики России и зарубежных стран.
- Возможность работать в сфере внешнеэкономической деятельности, международных организациях и государственных структурах.
- Выпускники: работают в Комитете по внешним связям Санкт-Петербурга, Межпарламентской Ассамблее СНГ, международных финансовых департаментах и других организациях.