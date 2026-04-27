Какие университеты в Санкт-Петербурге предлагают обучение по международным отношениям?

Опубликовано: 27 апреля 2026 15:35
 Проверено редакцией
университет, вывеска
Global Look Press/Ilya Galakhov
Программа «Международные отношения» есть в нескольких университетах Санкт-Петербурга. 

В Санкт-Петербурге несколько вузов предлагают программы по международным отношениям, каждая из которых имеет свои особенности и сильные стороны. Вот некоторые из них:

Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ)

Программа: «Международные отношения (с дополнительной квалификацией „Специалист в области перевода“)».

Особенности:

  • Уникальная программа, сочетающая фундаментальное образование с профессиональными компетенциями. Студенты получают навыки публичной речи, ведения переговоров, официальной деловой переписки и экспертно-аналитической работы.
  • Возможность формировать индивидуальные образовательные траектории за счёт выбора модулей профессиональной и региональной направленности, специализированных элективных дисциплин и иностранных языков.
  • Изучение не менее двух иностранных языков.
  • Возможность участвовать в международных стажировках и обменных программах с ведущими зарубежными вузами-партнёрами.
  • Погружение в международную мультикультурную среду в рамках учебного процесса и внеучебных мероприятий.
  • Известные преподаватели: И. Н. Новикова — доктор исторических наук, профессор, декан факультета международных отношений, лауреат премии СПбГУ «За педагогическое мастерство».
  • Места стажировок: Межпарламентская Ассамблея государств — участников СНГ, представительство МИД РФ в Санкт-Петербурге, Комитет по внешним связям Санкт-Петербурга и другие.

Северо-Западный институт управления РАНХиГС (Санкт-Петербург)

Программа: «Международные отношения», профиль «Мировые политические процессы и международное сотрудничество».

Особенности:

  • Фокус на анализе мировых политических процессов и международном сотрудничестве.
  • Подготовка специалистов, способных работать в государственных структурах, международных организациях и аналитических центрах.

Санкт-Петербургский государственный экономический университет (СПбГЭУ)

Программа: «Международные отношения», профиль «Внешняя политика России и зарубежных стран».

Особенности:

  • Акцент на изучение внешней политики России и зарубежных стран.
  • Возможность работать в сфере внешнеэкономической деятельности, международных организациях и государственных структурах.
  • Выпускники: работают в Комитете по внешним связям Санкт-Петербурга, Межпарламентской Ассамблее СНГ, международных финансовых департаментах и других организациях.
