Какие вузы Санкт-Петербурга готовят специалистов по программированию?

В Санкт-Петербурге несколько университетов предлагают программы по программированию, сочетающие теоретическую подготовку с практическим опытом. Вот некоторые из них:
Национальный исследовательский университет ИТМО
ИТМО — один из ведущих IT-вузов России. Университет известен участием в международных соревнованиях по программированию: он семикратный победитель студенческой командной олимпиады ACM ICPC.
Среди программ, связанных с программированием, можно выделить:
- «Системное и прикладное программное обеспечение»;
- «Программирование в инфокоммуникационных системах»;
- «Технологии разработки компьютерных игр».
Университет активно сотрудничает с IT-компаниями, что обеспечивает студентам доступ к актуальным проектам и стажировкам. На территории ИТМО есть современные коворкинги, а также база отдыха «Ягодное» для отдыха и проведения мероприятий.
Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ)
В СПбГУ реализуется программа «Современное программирование» (01.03.02) на факультете математики и компьютерных наук. Обучение ведётся на английском и русском языках, продолжительность — 4 года.
Программа готовит программистов высокой квалификации, способных решать сложные задачи в любых областях информационных технологий. Она реализуется в сотрудничестве с Исследовательской лабораторией им. П. Л. Чебышёва и компаниями «Сбер», «Яндекс», «ВК», YADRO.
Среди дисциплин — алгоритмы и структуры данных, объектно-ориентированное программирование, программирование на C/C++ и Kotlin, глубокое обучение, проектирование высоконагруженных систем.
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ)
В Питерской Вышке есть несколько программ, связанных с программированием:
- «Прикладная математика и информатика» — программа с акцентом на промышленное программирование, теорию языков программирования, машинное обучение. Студенты реализуют проекты на C++, Java и других языках.
- «Прикладной анализ данных и искусственный интеллект» — программа, где студенты работают с Python и анализом данных.
Университет сотрудничает с компаниями JetBrains, Яндекс, Huawei, VK, Tinkoff, 1C и другими. Студенты могут выбирать проекты от партнёров.
Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» имени В. И. Ульянова (Ленина)
В ЛЭТИ есть программа «Программная инженерия», которая ориентирована на разработку программного обеспечения. Университет имеет богатую историю (основан в 1886 году) и сильные научные школы в области IT.