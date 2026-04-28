Какие вузы Санкт-Петербурга готовят специалистов по программированию?
Питерская волейбольная команда «Корабелка» выиграла первый матч в «Финале шести» Город
Плато Маньпупунёр – одно из семи чудес России: столбы в 14 этажей – как добраться и что посмотреть Полезное
Чем полезна минеральная вода из Сестрорецка? Вопросы о Петербурге
Рентгенолог вместо программиста: как изменился аппетит работодателей в Петербурге Город
Когда и как сеять бархатцы в открытый грунт весной 2026 года: точные сроки, советы Лунного календаря, рекомендации агронома Полезное
Какие вузы Санкт-Петербурга готовят специалистов по программированию?

Опубликовано: 28 апреля 2026 15:55
 Проверено редакцией
Global Look Press/Aleksey Smyshlyaev
Получить специальность по программированию можно в нескольких вузах Санкт-Петербурга. 

В Санкт-Петербурге несколько университетов предлагают программы по программированию, сочетающие теоретическую подготовку с практическим опытом. Вот некоторые из них:

Национальный исследовательский университет ИТМО

ИТМО — один из ведущих IT-вузов России. Университет известен участием в международных соревнованиях по программированию: он семикратный победитель студенческой командной олимпиады ACM ICPC.

Среди программ, связанных с программированием, можно выделить:

  • «Системное и прикладное программное обеспечение»;
  • «Программирование в инфокоммуникационных системах»;
  • «Технологии разработки компьютерных игр».

Университет активно сотрудничает с IT-компаниями, что обеспечивает студентам доступ к актуальным проектам и стажировкам. На территории ИТМО есть современные коворкинги, а также база отдыха «Ягодное» для отдыха и проведения мероприятий.

Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ)

В СПбГУ реализуется программа «Современное программирование» (01.03.02) на факультете математики и компьютерных наук. Обучение ведётся на английском и русском языках, продолжительность — 4 года.

Программа готовит программистов высокой квалификации, способных решать сложные задачи в любых областях информационных технологий. Она реализуется в сотрудничестве с Исследовательской лабораторией им. П. Л. Чебышёва и компаниями «Сбер», «Яндекс», «ВК», YADRO.

Среди дисциплин — алгоритмы и структуры данных, объектно-ориентированное программирование, программирование на C/C++ и Kotlin, глубокое обучение, проектирование высоконагруженных систем.

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ)

В Питерской Вышке есть несколько программ, связанных с программированием:

  • «Прикладная математика и информатика» — программа с акцентом на промышленное программирование, теорию языков программирования, машинное обучение. Студенты реализуют проекты на C++, Java и других языках.
  • «Прикладной анализ данных и искусственный интеллект» — программа, где студенты работают с Python и анализом данных.

Университет сотрудничает с компаниями JetBrains, Яндекс, Huawei, VK, Tinkoff, 1C и другими. Студенты могут выбирать проекты от партнёров.

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» имени В. И. Ульянова (Ленина)

В ЛЭТИ есть программа «Программная инженерия», которая ориентирована на разработку программного обеспечения. Университет имеет богатую историю (основан в 1886 году) и сильные научные школы в области IT.

Автор:
Пономарева Дарина
