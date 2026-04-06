Какова длина и ширина Ладожского озера?

Длина Ладожского озера с юга на север составляет 219 километров, а наибольшая ширина — 138 километров.

Ладожское озеро — крупнейший пресноводный водоём Европы, расположенный на границе Ленинградской области и Карелии. Его размеры впечатляют: длина с юга на север составляет 219 километров, а наибольшая ширина — 138 километров. Площадь водной поверхности без учёта островов — около 17,87 тысячи км2, а с островами — примерно 18,3 тысячи км2.

Особенности географии

Озеро вытянуто с северо-запада на юго-восток и имеет неровное дно: глубина меняется от 20 до 230 метров. Северная часть значительно глубже южной: в районе острова Валаам глубина достигает 230 метров, тогда как в южной части она редко превышает 70 метров. Средняя глубина озера — около 50 метров.

Береговая линия протянулась на 1570 километров. Северные берега — скалистые, изрезаны узкими заливами и фьордами, покрыты лесом. Южные берега — пологие, с песчаными пляжами и заболоченными участками.

В Ладожское озеро впадает более 40 рек, среди которых Свирь, Волхов и Вуокса. Единственная река, вытекающая из озера, — Нева.

Интересные факты

Шхеры — лабиринты скалистых островов. В северной части озера расположены шхеры — череда небольших скалистых островов, разделённых узкими проливами. Они образовались в результате отступления ледника. Это место привлекает туристов возможностью исследовать «лабиринты» на лодке или катере.

Баррантиды — таинственные звуки. С 1990-х годов на Ладоге фиксируют странные подводные звуки, которые называют баррантидами. Очевидцы описывают их как гул, вибрации или «кипение воды». Послушники Валаамского монастыря рассказывали, что во время такого гула поверхность воды покрывалась пузырями, а над озером поднимался плотный туман. Учёные до сих пор не могут полностью объяснить это явление.

Штормы, сравнимые с морскими. Ладожское озеро известно сильными штормами: в сентябре и октябре порывы ветра могут достигать 35 м/с, а высота волн — 5–6 метров. Из-за неустойчивых ветров, меняющих направление за 20–30 минут, озеро иногда называют «пресноводным морем».

Историческое значение. В IX веке через Ладогу проходил торговый путь «из варяг в греки», связывавший Скандинавию с Византией. В годы Великой Отечественной войны озеро стало «Дорогой жизни»: по его льду в блокадный Ленинград доставляли продовольствие, а из города эвакуировали людей.

Загадки происхождения. Существует несколько теорий образования котловины Ладоги. По одной из них, озеро возникло около 10,3 тысячи лет назад из Ладожского залива Балтийского приледникового озера. По другой версии, Ладога могла образоваться около 40 тысяч лет назад после падения метеорита, а северная часть озера — это кратер взрыва.

