Какой климат в Санкт-Петербурге?

22 января 2026
Климат Санкт-Петербурга — причудливая смесь умеренного континентального и морского влияния, создающая неповторимую атмосферу «вечной осени». Расположенный у Финского залива, город живёт по особым погодным законам, где влажность, ветер и переменчивость стали его визитной карточкой.

Зима здесь мягкая, но обманчиво суровая: при средней температуре января около −8 °C холод усиливается из за ветра и сырости. Снежный покров неустойчив — оттепели часто превращают улицы в слякоть. Лето прохладное: даже в июле температура редко превышает +20 °C, а жара — редкое и кратковременное явление.

Как много в Питере дождей?

Высокая влажность (75–85 %) и частые осадки задают ритм городской жизни. Дождь может идти несколько дней подряд, туманы окутывают улицы осенью и зимой, а ветры с Балтики заставляют всегда держать под рукой зонт.

В чем уникальность климата Питера?

Самый яркий феномен — белые ночи (конец мая — середина июля), когда солнце лишь слегка касается горизонта. Пик приходится на 21–22 июня: город погружается в немеркнущий свет, а мосты остаются разведёнными до утра.

А «бабье лето» в Питере бывает?

Осень в СПб коротка: «бабье лето» длится 7–10 дней в середине сентября, а снег порой выпадает уже в октябре (рекорд — 14 октября 1993 года). При этом бывают и сюрпризы: в 2023 году лето подарило рекордные 54 солнечных дня — почти вдвое больше обычного.

Жизнь в таком климате воспитывает особую философию. Зонты и дождевики — символы готовности к капризам неба, а каждый тёплый день становится поводом для радости. В конечном счёте петербургский климат — это не просто погода, а атмосфера, где серость соседствует с красотой, дождь становится поэзией, а ветер — голосом Балтики. Именно эта переменчивость делает город загадочным, живым и неизменно прекрасным.

