Какой музей есть в Анненкирхе?
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Цепные мосты, построенные в 1853 году: уникальное сооружение в российской провинции — где находится переправа Полезное
В апреле обрежьте вишню так – и грибок ринется прочь: как спасти дерево от монилиоза Полезное
Санкт-Петербург чистит улицы от машин: как город борется с заброшенным автопарком Город
Не клумба, а рубиновый ковер: какие красные однолетники должны быть на каждом участке - краше роз и пионов Полезное
Почему Невский район получил такое название? Вопросы о Петербурге
Теги
Сад-огород Санкт-Петербург Рецепты Туризм Лайфхак
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Какой музей есть в Анненкирхе?

Опубликовано: 7 апреля 2026 14:04
 Проверено редакцией
церковь
Фото Городовой ру
В Анненкирхе (лютеранской церкви святой Анны) находится музей «Будь верен», расположенный в подвале-катакомбах. Эта выставка посвящена истории ленинградских лютеран 1920–1930-х годов, гонениям на веру, репрессиям и сложной жизни при Советской власти.

Особенности музея

Атмосфера и оформление:

  • Подвал напоминает катакомбы: тесные стены, низкий потолок (около 170 сантиметров) и узкий проход в соседнее помещение.
  • Вдоль стен размещены портреты лютеран, которые были репрессированы, отправлены в ссылку или пропали без вести. Название выставки символизирует их верность вероисповеданию до конца.
  • Экспозиция включает архивные вырезки газет, документы, истории очевидцев и биографии лютеран.

Исторический контекст:

  • Выставка открылась в 2018 году благодаря усилиям исследователей Татьяны Рюминой и Лейфа Кемпа.
  • Она стала единственным в своём роде проектом, посвящённым этой теме.

Дополнительная информация:

Рядом с входом в подвал находится молельная комната квадратной формы с расписанными стенами. В ней можно присесть на лавки и помолиться.

Интересные факты

Символический смысл. Спускаясь в подвал, посетители символически «встречаются» с людьми, которых уже нет в живых, что создаёт особое эмоциональное восприятие экспозиции.

Роль церкви в истории. Анненкирхе сама пережила непростые времена: в 1930-х годах здесь размещался кинотеатр «Спартак», а интерьеры пострадали от пожара.

Современное использование пространства. Помимо музея, в Анненкирхе проводятся концерты, выставки, лекции, богослужения и другие мероприятия.

Автор:
Пономарева Дарина
Вопросы о Петербурге
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью