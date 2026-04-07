Какой музей есть в Анненкирхе?

В Анненкирхе (лютеранской церкви святой Анны) находится музей «Будь верен», расположенный в подвале-катакомбах. Эта выставка посвящена истории ленинградских лютеран 1920–1930-х годов, гонениям на веру, репрессиям и сложной жизни при Советской власти.
Особенности музея
Атмосфера и оформление:
- Подвал напоминает катакомбы: тесные стены, низкий потолок (около 170 сантиметров) и узкий проход в соседнее помещение.
- Вдоль стен размещены портреты лютеран, которые были репрессированы, отправлены в ссылку или пропали без вести. Название выставки символизирует их верность вероисповеданию до конца.
- Экспозиция включает архивные вырезки газет, документы, истории очевидцев и биографии лютеран.
Исторический контекст:
- Выставка открылась в 2018 году благодаря усилиям исследователей Татьяны Рюминой и Лейфа Кемпа.
- Она стала единственным в своём роде проектом, посвящённым этой теме.
Дополнительная информация:
Рядом с входом в подвал находится молельная комната квадратной формы с расписанными стенами. В ней можно присесть на лавки и помолиться.
Интересные факты
Символический смысл. Спускаясь в подвал, посетители символически «встречаются» с людьми, которых уже нет в живых, что создаёт особое эмоциональное восприятие экспозиции.
Роль церкви в истории. Анненкирхе сама пережила непростые времена: в 1930-х годах здесь размещался кинотеатр «Спартак», а интерьеры пострадали от пожара.
Современное использование пространства. Помимо музея, в Анненкирхе проводятся концерты, выставки, лекции, богослужения и другие мероприятия.