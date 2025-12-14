Городовой / Город / Каменный капитал купца: дом Себастьяна Крамера на Большой Морской взяли под охрану как памятник регионального значения
Каменный капитал купца: дом Себастьяна Крамера на Большой Морской взяли под охрану как памятник регионального значения

Опубликовано: 14 декабря 2025 21:17
Каменный капитал купца: дом Себастьяна Крамера на Большой Морской взяли под охрану как памятник регионального значения
Дом купца Себастьяна Крамера на Большой Морской улице признан объектом культурного наследия регионального значения.

Дом на Большой Морской улице, 50 теперь официально признан объектом культурного наследия региона. Это здание связано с именем купца Себастьяна Крамера, который был почётным гражданином и возглавлял одну из главных купеческих гильдий. Крамер занимал пост почётного представителя Австрии.

Со стороны реки Мойки в 1854 году здесь появился новый фасад, построенный по проекту Эрнста Шуберского. Вслед за этим, в 1874 году дом подвергли значительной переделке и расширили по Большой Морской. Реконструкцией руководил архитектор Иоганн Цим, а новым владельцем стал Генрих Лепен, купец и гражданин Франции.

Юлия Аликова
Город
