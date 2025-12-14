Каменный капитал купца: дом Себастьяна Крамера на Большой Морской взяли под охрану как памятник регионального значения

Новости по теме

От старых баек до ухоженных фасадов: что удивило финна больше всего в современном Выборге

Перейти

Дом с Демоном на фасаде: что скрывает это здание в Петербурге, и почему его боятся до сих пор

Перейти

Императорский вид подождёт: ГАТИ просит суд образумить бизнесмена, игнорировавшего ремонт фасада в Петергофе

Перейти

Дом, в котором архитекторы переборщили: как на Сапёрном появился самый неуклюжий фасад Петербурга

Перейти

Не инспектор и не дворник: нейросеть уже нашла свыше тысячи граффити на фасадах Петербурга с начала 2025‑го

Перейти