Каменный капитал купца: дом Себастьяна Крамера на Большой Морской взяли под охрану как памятник регионального значения

Дом на Большой Морской улице, 50 теперь официально признан объектом культурного наследия региона. Это здание связано с именем купца Себастьяна Крамера, который был почётным гражданином и возглавлял одну из главных купеческих гильдий. Крамер занимал пост почётного представителя Австрии.
Со стороны реки Мойки в 1854 году здесь появился новый фасад, построенный по проекту Эрнста Шуберского. Вслед за этим, в 1874 году дом подвергли значительной переделке и расширили по Большой Морской. Реконструкцией руководил архитектор Иоганн Цим, а новым владельцем стал Генрих Лепен, купец и гражданин Франции.