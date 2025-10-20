Каменный указ Петра I и его последствия: чем запомнилось 20 октября в истории Петербурга

Дата 20 октября хранит в своей истории несколько знаковых событий, сформировавших облик и судьбу Санкт-Петербурга.
1714: Каменный указ Петра I
20 октября 1714 года Петр I подписал указ, запрещавший строительство каменных домов по всей России, кроме Санкт-Петербурга.
Царь требовал возводить в новой столице исключительно каменные «образцовые дома», а нарушение строго каралось.
Такая мера призвана была ускорить возведение Петербурга и привлечь лучших мастеров, что позволило городу стать украшением России и соответствовать европейским столицам.
Тем не менее, из-за дефицита кирпича и мастеров значительная часть зданий строилась из дерева, покрытого глиной и раскрашенного под кирпич визуальный обман, вызывающий не раз гнев Петра.
1833: Изгнанник, гвардеец, объект сплетен
В 1833 году в Петербург прибыл 21-летний француз Жорж Карл Дантес, сопровождавший посланника барона Геккерна, и сразу же получил чин корнета в царской гвардии благодаря протекции прусского наследника.
Однако его стремительный успех вызвал недовольство, о чем Пушкин заметил:
«Гвардия ропщет».
1837: Инженерная неудача
20 октября (8 октября по старому стилю) 1837 года, на пороге открытия, обрушился чугунный Ново-Никольский мост через Екатерининский канал результат деформации береговых устоев, вызванной касательными усилиями.
Проект моста разработали инженеры Завадовский и Кларк. Специальная комиссия выявила ряд ошибок в конструкции.
Из-за этого инженера Завадовского заключили под домашний арест, а на имущество авторов наложили арест и взыскали часть жалования.
По приказу Николая I в 1841 году возведен новый мост, ставший первым железным через Екатерининский канал.