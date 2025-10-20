Городовой / Город / Каменный указ Петра I и его последствия: чем запомнилось 20 октября в истории Петербурга
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
«Сотрудники к буддизму не имеют отношения»: чем местным жителям и туристам не угодил «Дацан Гунзэчойнэй» в Петербурге Город
Как простая коробка едва не сорвала визит Елизаветы II в Петербург Общество
«Малая Вселенная»: как Пушкин нашел лучших друзей и почему учёба в Царскосельском лицее была бесплатной Общество
Мистика под прикрытием: как «Битва экстрасенсов» притягивает мошенников Общество
Черные земли Калмыкии: почему там нельзя ездить на велосипеде и рвать цветы Общество
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Эксклюзив Достопримечательности Транспорт
Категории
Общество Спорт

Каменный указ Петра I и его последствия: чем запомнилось 20 октября в истории Петербурга

Опубликовано: 20 октября 2025 08:00
Петр 1
Каменный указ Петра I и его последствия: чем запомнилось 20 октября в истории Петербурга
globallookpress/Roman Naumov

От каменного строительства до авторских очерков – Петербург в деталях.

Дата 20 октября хранит в своей истории несколько знаковых событий, сформировавших облик и судьбу Санкт-Петербурга.

1714: Каменный указ Петра I

20 октября 1714 года Петр I подписал указ, запрещавший строительство каменных домов по всей России, кроме Санкт-Петербурга.

Царь требовал возводить в новой столице исключительно каменные «образцовые дома», а нарушение строго каралось.

Такая мера призвана была ускорить возведение Петербурга и привлечь лучших мастеров, что позволило городу стать украшением России и соответствовать европейским столицам.

Тем не менее, из-за дефицита кирпича и мастеров значительная часть зданий строилась из дерева, покрытого глиной и раскрашенного под кирпич визуальный обман, вызывающий не раз гнев Петра.

1833: Изгнанник, гвардеец, объект сплетен

В 1833 году в Петербург прибыл 21-летний француз Жорж Карл Дантес, сопровождавший посланника барона Геккерна, и сразу же получил чин корнета в царской гвардии благодаря протекции прусского наследника.

Однако его стремительный успех вызвал недовольство, о чем Пушкин заметил:

«Гвардия ропщет».

1837: Инженерная неудача

20 октября (8 октября по старому стилю) 1837 года, на пороге открытия, обрушился чугунный Ново-Никольский мост через Екатерининский канал результат деформации береговых устоев, вызванной касательными усилиями.

Проект моста разработали инженеры Завадовский и Кларк. Специальная комиссия выявила ряд ошибок в конструкции.

Из-за этого инженера Завадовского заключили под домашний арест, а на имущество авторов наложили арест и взыскали часть жалования.

По приказу Николая I в 1841 году возведен новый мост, ставший первым железным через Екатерининский канал.

Автор:
Ксения Пронина
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Больше интересных новостей по теме читайте на нашем Дзен-канале «Городовой».