Камеры против смога: Петербург начнет слежку за выхлопами авто

В Санкт-Петербурге приступят к систематическому применению уличных камер для контроля выбросов вредных веществ от автомобилей.
Эту информацию обнародовал глава Комитета по природопользованию Кирилл Соловейчик в своем телеграм-канале.
Расширение программы указано в планах комитета на 2026 год, о чем Соловейчик доложил губернатору города Александру Беглову.
Кроме того, в текущем году нарастят автоматизированную систему обнаружения нарушений по обращению с отходами и обустройству на контейнерных площадках.