«Камни для строительства, но не для роскоши»: чем запомнилось 4 ноября в истории Петербурга

Четвертое ноября — дата, ознаменованная в истории Петербурга целым калейдоскопом событий, от указов Петра Великого до революционных изменений в названиях заводов и награждений города.
Эти дни, разнесенные веками, отражают многогранность и динамичность развития Северной столицы.
1714: Как Петр I «заставлял» Петербург расти?
1714 год, 4 ноября. Петр I издает указ «О привозе на речных судах и сухим путем на возах диких камней» для строительства новой столицы.
«С каждого воза взималось по 3 камня весом не менее 5 фунтов, с каждого судна — по 10-30 камней весом не менее 10 фунтов, в зависимости от величины корабля», — гласил указ.
Невыполнение грозило штрафом. Этот необычный «налог» действовал более 60 лет, активно способствуя росту города.
1779: Как лютеранская церковь стала кинотеатром?
1779 год, 4 ноября. Освящена лютеранская церковь святой Анны на Кирочной улице, построенная по проекту Ю. М. Фельтена.
При храме действовала школа («Аннен-шуле»), богадельни и больница. Однако, в 1935 году храм был закрыт, а в 1939-м превращен в кинотеатр «Спартак».
1890: Как неоконченная опера Бородина ожила благодаря Глазунову и Римскому-Корсакову
1890 год, 4 ноября. Мариинский театр увидел премьеру оперы А. П. Бородина «Князь Игорь». Работа над ней шла 18 лет, но композитор скончался, оставив ее неоконченной.
«Работу завершили А. К. Глазунов и Н. А. Римский-Корсаков», — уточняют источники.
Глазунов восстановил увертюру по памяти, а Римский-Корсаков оркестровал большую часть произведения.
1922: Переименование, изменившее историю завода
4 ноября 1922 года Петросовет принял решение переименовать Обуховский сталелитейный завод в Петроградский Государственный Орудийный Оптический и Сталелитейный завод «Большевик».
Это переименование ознаменовало новый этап в истории предприятия.
1967: Символы мужества и награда за стойкость
1967 год, 4 ноября. Указом Президиума Верховного Совета СССР Ленинград был награжден орденом Октябрьской революции. Это пятая награда города, ставшая символом его мужества и стойкости.
1982: Метро «Пионерская»
1982 год, 4 ноября, ознаменовался открытием станции метро «Пионерская» — односводчатой станции глубокого заложения, оформленной в духе пионерии.