«Камни для строительства, но не для роскоши»: чем запомнилось 4 ноября в истории Петербурга
«Камни для строительства, но не для роскоши»: чем запомнилось 4 ноября в истории Петербурга

Опубликовано: 4 ноября 2025 08:00
Камни Петра 1, лютеранская церковь, метро Пионерская
«Камни для строительства, но не для роскоши»: чем запомнилось 4 ноября в истории Петербурга
Городовой ру

Как Северная столица строилась, переименовывалась и награждалась?

Четвертое ноября — дата, ознаменованная в истории Петербурга целым калейдоскопом событий, от указов Петра Великого до революционных изменений в названиях заводов и награждений города.

Эти дни, разнесенные веками, отражают многогранность и динамичность развития Северной столицы.

1714: Как Петр I «заставлял» Петербург расти?

1714 год, 4 ноября. Петр I издает указ «О привозе на речных судах и сухим путем на возах диких камней» для строительства новой столицы.

«С каждого воза взималось по 3 камня весом не менее 5 фунтов, с каждого судна — по 10-30 камней весом не менее 10 фунтов, в зависимости от величины корабля», — гласил указ.

Невыполнение грозило штрафом. Этот необычный «налог» действовал более 60 лет, активно способствуя росту города.

1779: Как лютеранская церковь стала кинотеатром?

1779 год, 4 ноября. Освящена лютеранская церковь святой Анны на Кирочной улице, построенная по проекту Ю. М. Фельтена.

При храме действовала школа («Аннен-шуле»), богадельни и больница. Однако, в 1935 году храм был закрыт, а в 1939-м превращен в кинотеатр «Спартак».

1890: Как неоконченная опера Бородина ожила благодаря Глазунову и Римскому-Корсакову

1890 год, 4 ноября. Мариинский театр увидел премьеру оперы А. П. Бородина «Князь Игорь». Работа над ней шла 18 лет, но композитор скончался, оставив ее неоконченной.

«Работу завершили А. К. Глазунов и Н. А. Римский-Корсаков», — уточняют источники.

Глазунов восстановил увертюру по памяти, а Римский-Корсаков оркестровал большую часть произведения.

1922: Переименование, изменившее историю завода

4 ноября 1922 года Петросовет принял решение переименовать Обуховский сталелитейный завод в Петроградский Государственный Орудийный Оптический и Сталелитейный завод «Большевик».

Это переименование ознаменовало новый этап в истории предприятия.

1967: Символы мужества и награда за стойкость

1967 год, 4 ноября. Указом Президиума Верховного Совета СССР Ленинград был награжден орденом Октябрьской революции. Это пятая награда города, ставшая символом его мужества и стойкости.

1982: Метро «Пионерская»

1982 год, 4 ноября, ознаменовался открытием станции метро «Пионерская» — односводчатой станции глубокого заложения, оформленной в духе пионерии.

Автор:
Ксения Пронина
Город
