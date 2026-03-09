Капли, запахи, вздутия: как распознавать несвежесть готовой еды

Готовые блюда Роспотребнадзор относит к продуктам с повышенным риском пищевых инфекций.

Роспотребнадзор классифицирует готовые блюда как продукты с высоким риском пищевых отравлений из-за множества компонентов, этапов приготовления и короткого срока хранения, но признаки несвежести можно заметить, зная, на что обращать внимание.

Руководитель московского филиала агрофабрики «Натурово» Пётр Гапонов поделился советами, как проверить безопасность такой еды, сообщает «Газета.Ru».

Первичная проверка контейнера

Сначала возьмите упаковку в руки и осмотрите плёнку, игнорируя цену. Крупные капли конденсата внутри, особенно мутные, сигнализируют о сбоях в работе холодильника или нарушении температуры — лёгкое запотевание после извлечения из холода допустимо.

Соседи по полке

Изучите продукты рядом: если полка переполнена или там подпорченные изделия, вентиляция воздуха нарушена, что ускоряет порчу мяса, рыбы и молочных соусов.

Упаковка и газовый баланс

Убедитесь в сохранности плёнки — разрывы, повреждённый клапан или вздутие указывают на сбой газовой среды, которая обычно защищает от бактерий и окисления.

Срок и условия хранения

Срок годности важен, но не определяет всё: даже свежий по дате продукт может испортиться из-за хранения при +10°C вместо +4°C.

Длинный перечень загустителей в соусе (крахмал, камеди, каррагинан) намекает на расчёт на долгосрочное хранение, а не на свежесть.

Многокомпонентные салаты

Будьте особенно бдительны с салатами: овощи вроде огурцов и помидоров выделяют сок, а молочные заправки быстро скисают. Прозрачная лужица на дне нормальна, но мутная жидкость с пузырьками или желтизной — признак брожения, как и кислый, затхлый или резкий запах при открытии.

Гарниры и горячие блюда

Слипшийся рис или паста — обычно технологическая ошибка (переварка или неправильное охлаждение), а не порча, если отсутствует плесень и кислинка.

Финальные признаки

Проверьте запах упаковки: пластик, посторонняя еда или холодильник — сигнал впитывания ароматов через дефекты. Если хоть один фактор настораживает, откажитесь от покупки — пищевое отравление может начаться за 2–3 часа.