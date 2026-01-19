Городовой / Учеба / Карта социальных гетто Петербурга 1910-х: где жили аристократы, буржуа, рабочие и босяки
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Камила Валиева рвётся в бой: что подтолкнуло фигуристку к сенсационному возвращению Город
«Чего вы добились в жизни?»: в Петербурге ученик 5 класса поставил учителя на колени, цинизм дошел до предела Город
«Здравсити Аптека» в Северной столице ускоряет покупку лекарств Полезное
Развенчан древний миф: почему гадания чужды истинной христианской вере Город
Еду опять ношу в металлическом контейнере: пластиковые себя дискредитировали Полезное
Теги
Санкт-Петербург Лайфхак История и культура Санкт-Петербурга Интересные факты Россия
Категории
Общество Спорт Полезное

Карта социальных гетто Петербурга 1910-х: где жили аристократы, буржуа, рабочие и босяки

Опубликовано: 19 января 2026 14:24
 Проверено редакцией
Карта социальных гетто Петербурга 1910-х: где жили аристократы, буржуа, рабочие и босяки
Карта социальных гетто Петербурга 1910-х: где жили аристократы, буржуа, рабочие и босяки
Городовой ру

Район проживания стал мгновенной социальной характеристикой, определяющей круг общения, быт и даже политические взгляды.

«Аристократический центр»: остатки былого

Районы:

  • Адмиралтейская часть,
  • участки вдоль Английской и Дворцовой набережных,
  • Миллионная улица.

Здесь находились особняки и лучшие доходные дома. Тихие, благоустроенные улицы, близость к Зимнему, Английскому клубу, лучшим магазинам. Мир, всё ещё живущий по светским сезонам, но уже потеснённый новыми богачами.

«Буржуазно-интеллигентские» районы: новые престижные зоны

Районы:

  • Каменностровский проспект,
  • Петроградская сторона,
  • части Васильевского острова (линии близ университета),
  • Преображенская и Рождественские части.

Новейшие доходные дома в стиле модерн и неоклассицизм с электричеством, лифтами, телефонами. Здесь селились успешные врачи, адвокаты, профессора, инженеры, банковские служащие.

Районы были престижны, но демократичны по духу.

Рабочие окраины: город-в-городе

Районы:

  • Выборгская сторона (район Большого Сампсониевского проспекта),
  • Нарвская и Московская заставы (за Обводным каналом),
  • Полюстрово,
  • Волкова деревня.

Царство фабричных корпусов, дымящих труб, казарм для рабочих, дешёвых трактиров, бань и чайных.

Жильё здесь тесное, часто без элементарных удобств.

В этих районах формировалась своя, обособленная культура с сильным чувством классовой общности. В центр рабочий ездил на работу, а не жить.

Районы «городского дна»: трущобы и ночлежки

Районы:

  • Знаменитая «Вяземская лавра» на окраине Сенной площади,
  • район Шпалерной улицы и Таврического сада (ночлежные дома),
  • задворки Сенной площади и набережных Обводного канала.

Пристанище нищих, босяков, временных рабочих, воров. Мир, описанный Гиляровским и в ранних рассказах Горького, существовавший в нескольких километрах от дворцов.

Географическое расслоение сделало Петербург городом контрастов, которые были не живописны, а социально взрывоопасны.

Разные группы жили в параллельных мирах, сталкиваясь в трамваях, на заводах и в очередях.

Это разделение не только формировало идентичность («мы — выборжцы», «мы — с Петроградской»), но и делало городское пространство полем скрытых и явных конфликтов, где соседство дворца и трущоб перестало быть метафорой.

Автор:
Лариса Никонова
Учеба
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью