Карта социальных гетто Петербурга 1910-х: где жили аристократы, буржуа, рабочие и босяки

Район проживания стал мгновенной социальной характеристикой, определяющей круг общения, быт и даже политические взгляды.

«Аристократический центр»: остатки былого

Районы:

Адмиралтейская часть,

участки вдоль Английской и Дворцовой набережных,

Миллионная улица.

Здесь находились особняки и лучшие доходные дома. Тихие, благоустроенные улицы, близость к Зимнему, Английскому клубу, лучшим магазинам. Мир, всё ещё живущий по светским сезонам, но уже потеснённый новыми богачами.

«Буржуазно-интеллигентские» районы: новые престижные зоны

Районы:

Каменностровский проспект,

Петроградская сторона,

части Васильевского острова (линии близ университета),

Преображенская и Рождественские части.

Новейшие доходные дома в стиле модерн и неоклассицизм с электричеством, лифтами, телефонами. Здесь селились успешные врачи, адвокаты, профессора, инженеры, банковские служащие.

Районы были престижны, но демократичны по духу.

Рабочие окраины: город-в-городе

Районы:

Выборгская сторона (район Большого Сампсониевского проспекта),

Нарвская и Московская заставы (за Обводным каналом),

Полюстрово,

Волкова деревня.

Царство фабричных корпусов, дымящих труб, казарм для рабочих, дешёвых трактиров, бань и чайных.

Жильё здесь тесное, часто без элементарных удобств.

В этих районах формировалась своя, обособленная культура с сильным чувством классовой общности. В центр рабочий ездил на работу, а не жить.

Районы «городского дна»: трущобы и ночлежки

Районы:

Знаменитая «Вяземская лавра» на окраине Сенной площади,

район Шпалерной улицы и Таврического сада (ночлежные дома),

задворки Сенной площади и набережных Обводного канала.

Пристанище нищих, босяков, временных рабочих, воров. Мир, описанный Гиляровским и в ранних рассказах Горького, существовавший в нескольких километрах от дворцов.

Географическое расслоение сделало Петербург городом контрастов, которые были не живописны, а социально взрывоопасны.

Разные группы жили в параллельных мирах, сталкиваясь в трамваях, на заводах и в очередях.

Это разделение не только формировало идентичность («мы — выборжцы», «мы — с Петроградской»), но и делало городское пространство полем скрытых и явных конфликтов, где соседство дворца и трущоб перестало быть метафорой.