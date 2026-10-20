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Картошку не жарю и не тушу: запекаю под сырной шапкой — вкуснятина с чесноком, маслом и укропом

Опубликовано: 20 октября 2026 00:30
 Проверено редакцией
Картошку не жарю и не тушу: запекаю под сырной шапкой — вкуснятина с чесноком, маслом и укропом
Картошку не жарю и не тушу: запекаю под сырной шапкой — вкуснятина с чесноком, маслом и укропом
Городовой ру
Представьте: вилка легко проваливается в горячую картофельную половинку, а сверху тянется расплавленный сыр с чесноком и укропом.

Такое угощение собирает за столом всю семью и не требует кулинарных навыков. Подайте его к мясу, рыбе или просто с овощным салатом. Запомните этот рецепт — он станет вашим фирменным блюдом на будни и праздники.

Что взять

Картофель — 1 кг. Полутвердый сыр — 150 г. Майонез — 3 ст. л. Сливочное масло — 20 г. Чеснок — 2–3 зубчика. Укроп — 5 веточек. Соль и черный перец — по вкусу.

Как приготовить

Промойте клубни и отварите прямо в кожуре либо запеките при 190 градусах, пока они не станут мягкими. Пока картофель готовится, натрите сыр мелко и соедините с размягченным маслом, майонезом, давленым чесноком, рубленым укропом и перцем — перемешайте до однородности.

Остывшие клубни разрежьте пополам, кожуру снимать не нужно. Уложите половинки срезом вверх на противень и щедро покройте сырной массой. Отправьте в духовку, разогретую до 200 градусов, на 10–15 минут — дождитесь, пока начинка расплавится и покроется легкой корочкой. Подавайте сразу же, так можно застать тянущийся сыр.

Полезный совет

Автор "Городового" Алина Владимирова рекомендует заменить майонез двадцатипроцентной сметаной. Так вкус будет более нежным. А чтобы добиться копченой нотки, нужно добавить в начинку небольшой кусочек копченого сыра.

Фото: Сгенерировано ИИ

Автор:
Алина Владимирова
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