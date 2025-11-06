Городовой / Город / Каждый второй рубль — в ипотеку: петербуржцы отдают ползарплаты банкам
Каждый второй рубль — в ипотеку: петербуржцы отдают ползарплаты банкам

Опубликовано: 6 ноября 2025 10:00
Global Look Press / Maksim Konstantinov

Санкт-Петербург оказался в топ-30 рейтинга российских регионов по ипотечным платежам.

Санкт-Петербург занял 26-ю позицию среди российских субъектов федерации по уровню ежемесячных расходов жителей на выплаты по ипотеке.

Горожане в среднем направляют половину своей заработной платы на погашение жилищного кредита, сообщает РИА Новости.

Платёж по ипотеке в Петербурге составляет 100,9 тысячи рублей. Для сравнения, средний размер жилищного займа здесь достигает 5,7 миллиона рублей.

Ленинградская область расположилась на 45-м месте в приведённом рейтинге. Жители региона вынуждены отдавать 57,2% своих доходов на ежемесячные выплаты по ипотеке.

В среднем платёж здесь равен 88,5 тысячи рублей при средней сумме кредита в 5 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что в сентябре текущего года в Петербурге существенно увеличилось количество новых ипотечных кредитов.

Автор:
Юлия Аликова
Город
