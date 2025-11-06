Каждый второй рубль — в ипотеку: петербуржцы отдают ползарплаты банкам

Санкт-Петербург занял 26-ю позицию среди российских субъектов федерации по уровню ежемесячных расходов жителей на выплаты по ипотеке.
Горожане в среднем направляют половину своей заработной платы на погашение жилищного кредита, сообщает РИА Новости.
Платёж по ипотеке в Петербурге составляет 100,9 тысячи рублей. Для сравнения, средний размер жилищного займа здесь достигает 5,7 миллиона рублей.
Ленинградская область расположилась на 45-м месте в приведённом рейтинге. Жители региона вынуждены отдавать 57,2% своих доходов на ежемесячные выплаты по ипотеке.
В среднем платёж здесь равен 88,5 тысячи рублей при средней сумме кредита в 5 миллионов рублей.
Ранее сообщалось, что в сентябре текущего года в Петербурге существенно увеличилось количество новых ипотечных кредитов.