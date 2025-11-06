Идеально симметричная и малоизвестная улица Петербурга: ее редко советуют посетить, а зря

В самом сердце Санкт-Петербурга, буквально «за спиной» Александринского театра, скрывается одна из самых уникальных улиц мира — улица Зодчего Росси.
Эта короткая, камерная, но поразительно пропорциональная улица остаётся незамеченной даже для тех, кто считает себя знатоком города.
22 метра ширины, 22 метра высоты: Тайны самой пропорциональной улицы мира
Секрет ее уникальности кроется в идеальных пропорциях, заложенных архитектором Карлом Росси.
Высота зданий — 22 метра. Ширина улицы — те же 22 метра. А длина — ровно в десять раз больше: 220 метров. Росси воплотил в жизнь идею улицы, абсолютно подчинённой золотому сечению.
Изначально она носила название Театральной, поскольку начиналась от Александринского театра, а с 1923 года носит имя своего создателя.
«Русские куколки» и золотое сечение: Где в Петербурге снимали культовую сцену и почему улица остается незамеченной?
Фасады зданий по обе стороны улицы настолько единообразны, что кажется, будто их всего два. На самом деле их пять, и сегодня здесь располагаются Академия русского балета имени Вагановой и здание бывшей Дирекции императорских театров.
Улица отличается «отсутствием магазинов и вывесок», что было сделано намеренно, «чтобы сохранить архитектуру в чистом виде».
Улица Зодчего Росси нашла свое место и в кинематографе. Именно здесь снимали главную сцену фильма «Красотки» (в оригинале — «Русские куколки»).
Улица также включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО как часть исторического центра Петербурга.