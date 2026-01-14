Казна поможет: где многодетные наконец дождутся дорог и воды – решение за депутатами

В Государственной думе рассмотрели проект закона, который предусматривает улучшение условий для семей с большим количеством детей, желающих построить собственный дом. Ключевая новация заключается в том, что участки, которые предоставляются многодетным родителям, должны быть оборудованы всей требуемой инфраструктурой.
Сейчас региональные администрации не несут ответственности за проведение коммуникаций на предоставляемые земли. Новый документ предлагает ввести обязательное требование: территории должны иметь подъездные дороги и возможность подсоединения к необходимым инженерным сетям.
Для реализации этих изменений предполагается использовать средства федерального бюджета. Такой подход нацелен на решение сложностей, с которыми часто сталкиваются семьи при реализации своих прав на бесплатные земельные участки.
Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».