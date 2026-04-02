КГИОП защитил Строгановский сад от «усадки» границ

Опубликовано: 2 апреля 2026 08:30
 Проверено редакцией
Global Look Press / The State Hermitage Museum
В комитете посчитали, что оснований для изменения границ нет.

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) отклонил предложение об изменении границ Строгановского сада.

Собственник заказал экспертизу, которая рекомендовала вывести из состава памятника здание насосной станции 1963 года постройки и подъездную дорогу к нему, но в КГИОП решили, что для этого нет достаточных оснований.

Эксперты не предоставили новых документов, которых не было при утверждении границ в 2014 году. Хотя само здание «Чернореченской» насосной станции не входит в предмет охраны, это не повод корректировать границы памятника, отметили в комитете.

Автор:
Юлия Аликова
