Согласились на Петербург: что произошло 12 июня в городе на Неве

Это день открытий, премьер и исторических решений.

12 июня — день, который оставил яркий след в истории Санкт-Петербурга. В разные годы в этот день происходили события, оказавшие значительное влияние на культурную и общественную жизнь города. От открытия увеселительных садов и первых киносеансов до основания филармонии и возвращения исторического названия

1886: Открытие сада «Аквариум» — предтеча «Ленфильма»

12 июня 1886 года на Каменноостровском проспекте, 10 открылся новый увеселительный сад «Аквариум». Это было популярное место отдыха горожан, где можно было насладиться музыкой, театральными представлениями и другими развлечениями.

Как пишет panevin.ru, в 1896 году здесь состоялся первый в России публичный киносеанс, а ныне тут помещается киностудия «Ленфильм».

1921: Торжественное открытие Государственной филармонии

12 июня 1921 года в Петрограде в бывшем зале Дворянского собрания прошло торжественное открытие Государственной филармонии (ныне Санкт-Петербургская государственная филармония имени Дмитрия Дмитриевича Шостаковича).

В программе первого концерта под управлением Э. А. Купера (первого директора Филармонии) звучали сочинения Петра Ильича Чайковского — Шестая симфония, концерт для скрипки с оркестром и «Франческа да Римини». Это был триумфальный старт для нового музыкального коллектива.

1936: Сад Дворца пионеров и шахматный турнир

В Ленинграде заметным событием стало открытие сада Дворца пионеров. Датированный тем днем фотоснимок показал шахматную часть праздника. Сеанс одновременной игры (cреди участников легко узнаваем совсем юный Марк Тайманов) провел первый руководитель шахматного клуба А.C. Будо.

1946: Премьера оперы Прокофьева «Война и мир»

12 июня 1946 года состоялась премьера первой части оперы С. С. Прокофьева «Война и мир» в Малом оперном театре.

1948: Открытие детского кинотеатра «Родина»

12 июня 1948 года вместо кинотеатра «Сплендид-Палас» открылся детский кинотеатр «Родина». Ныне — «Дом Кино».

1991: Горожане выбирают историческое имя

12 июня 1991 года в ходе проведенного референдума 54 % участвовавших в нем горожан высказались за возвращение городу его исторического названия.

Это было важным шагом к восстановлению исторической памяти и возвращению к своим корням.

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 6 сентября 1991 года городу возвращено его первоначальное наименование — Санкт-Петербург.

12 июня — день, наполненный важными событиями, которые оказали влияние на культуру, искусство и общественную жизнь Санкт-Петербурга.