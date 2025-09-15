Городовой / Общество / Клады, лазы и десятки уровней? Что скрывают подземелья Кремля на самом деле
Клады, лазы и десятки уровней? Что скрывают подземелья Кремля на самом деле

Опубликовано: 15 сентября 2025 09:31
подземелье
Клады, лазы и десятки уровней? Что скрывают подземелья Кремля на самом деле
Фото: Городовой.ру

Не секрет, что под столицей есть обширная сеть тоннелей.

Москва давно считается одним из самых изученных городов мира, но её главные тайны по-прежнему прячутся под землёй. Под Кремлём и центром столицы, по данным исследователя Игнатия Стеллецкого, может находиться не менее 12 уровней подземных ходов, залов и тайников.

Подземный город, о котором молчали

Стеллецкий в начале XX века составил детальную «Карту подземной Москвы», утверждая, что почти все здания XVI–XVII веков в центре соединены между собой сетью ходов, ведущих к Кремлю.

Тоннели, по его данным, начинались ещё в XV веке — по указу Софьи Палеолог, жены Ивана III. Подземелья должны были защищать государственные сокровища, вести тайные переговоры и обеспечивать побег правителей в случае осады.

Археологи находили колодцы, потайные лестницы и каменные галереи под Благовещенским собором, Домом Пашкова, Новодевичьим монастырём, Юсуповским дворцом и даже Нескучным садом.

Некоторые ходы вели за пределы Кремля — вплоть до Воробьёвых гор.

Секреты Кремля

Подземная часть Кремля строилась раньше наземной. Итальянские архитекторы Аристотель Фиораванти и Пьетро Солари создавали сеть тоннелей, по которым могли свободно проскакать конные отряды и даже проехать телеги с провизией.

Есть предположения, что ходы уходят под Москву-реку и соединяют все башни Кремля. Но подтверждения получить исследователи не могут.

Но большая часть системы навсегда утрачена. Во времена Петра I интерес к московским подземельям угас, многие туннели были завалены. А в XIX веке при строительстве Большого Кремлёвского дворца рабочие нашли подземную церковь с тайными переходами — её просто засыпали, не сообщив учёным.

До сих пор под Кремлём периодически фиксируют провалы грунта, которые тихо заливают бетоном. Полной картины того, что скрывает сердце столицы, нет даже сегодня.

Автор:
Игорь Мустафин
Общество
