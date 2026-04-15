Когда день рождения Приморского района Санкт-Петербурга?

Приморский район Санкт-Петербурга отмечает свой день рождения 9 апреля — в этот день в 1936 году он был образован постановлением президиума Ленсовета. До 1949 года район назывался Приморским, затем до 1989 года — Ждановским (в честь советского деятеля А. А. Жданова), после чего историческое название было возвращено.

Исторический контекст

История территории, на которой сейчас расположен Приморский район, уходит корнями в XVIII век. В 1703 году эти земли вошли в состав Российского государства и стали пригородом Санкт-Петербурга. В начале XVIII века Пётр I раздавал участки в окрестностях нового города своим сподвижникам. Так, земли на левом берегу Чёрной речки получили название Комендантской дачи, так как они были переданы комендантам Петропавловской крепости.

В XIX веке берега Чёрной речки стали популярной дачной местностью. Здесь отдыхал Александр Пушкин — он снимал дачу в 1833 и 1835 годах. В 1837 году на Чёрной речке произошла его дуэль с Дантесом. На месте поединка в 1937 году установили обелиск, где традиционно проводятся Дни памяти поэта.

В 1910 году недалеко от Коломяжского ипподрома был создан Комендантский аэродром — первый в России аэродром для испытаний авиации. Отсюда стартовали знаковые дореволюционные перелёты в Кронштадт и Москву. В годы блокады аэродром помогал защищать и снабжать Ленинград. В 1963 году его закрыли, а на его месте началось массовое жилищное строительство.

Современные достижения

Сегодня Приморский район — один из самых крупных и динамично развивающихся в Санкт-Петербурге. Некоторые факты:

По данным на 2025 год, здесь проживает более 714 тысяч человек — это самый населённый район города.

На Приморский район приходится 20% построенного в Санкт-Петербурге нового жилья.

Рождаемость в районе за последний год выросла на 9,3%.

Район занимает 4-е место среди 18 районов по качеству жизни и последнее — по количеству преждевременных смертей, что делает его самым «здоровым» районом города.

Одной из знаковых современных достопримечательностей стал «Лахта-центр» — самый высокий небоскрёб России и Европы (462 метра). Он расположен на берегу Финского залива и стал символом современного развития района.

