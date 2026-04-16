Когда ловить карася – утром, днем, вечером или ночью: запомните это раз и навсегда

Многие любители рыбалки искренне верят, что карась клюет только на зорьке, а в полдень его бесполезно ждать у берега. Однако опытные рыболовы знают, что эти утверждения работают только при определенных условиях.
На самом деле поведение карася связано с температурой воды, прозрачностью водоема и наличием естественных укрытий. Если знать все нюансы, можно успешно ловить карася в любое время суток. Главное - знать, где и как его искать.
Утро
Это классический пик клева. В первые часы после рассвета карась максимально активен и жадно берет любую насадку. Но в это время у берега чаще всего кормится мелкая рыба весом до 100 г.
День
Середина дня (11–14 часов) не так безнадежна, как кажется. Крупный карась в жару предпочитает уходить на глубину. Поймать его у берега на поплавочную удочку трудно, зато на фидере в это время можно отлично поохотиться за трофейными экземплярами.
Вечер
Вечерние часы часто разочаровывают: поклевок мало, и рыба попадается некрупная. Однако ближе к полуночи ситуация меняется, поскольку интенсивность клева начинает постепенно расти.
Ночь
Ночная ловля считается одной из самых добычливых. В темноте карась теряет осторожность, смело подходит к самому берегу и уверенно берет наживку, сообщает Max Fishing.
Полезный лайфхак
На водоемах с мутной водой, густой растительностью и достаточной глубиной ограничения по времени суток стираются. Здесь карась не боится света и может клевать даже в самый разгар дня. А вот на прозрачной, чистой воде и на мелководье днем у берега крупную рыбу не найти, только на глубине.
