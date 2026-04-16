Когда ловить карася – утром, днем, вечером или ночью: запомните это раз и навсегда
Не хрупкая огуречная рассада, а крепкие бойцы: 5 простых лайфхаков для мощных растений от деда Егора Полезное
Список низкорослых томатов для дачи: Не потеряйте полезную шпаргалку, она - настоящий клад Полезное
Живу в Петербурге 17 лет, в 4 места больше ни ногой – локации, которые манят только туристов Полезное
Не только в Петергофе: где можно увидеть самые красивые фонтаны Санкт-Петербурга Вопросы о Петербурге
Для насыщения листочков толстянке – обязательно: 1 шт. в воду – и суккулент мясистый и "жирненький", стал мощнее баобаба Полезное
Когда ловить карася – утром, днем, вечером или ночью: запомните это раз и навсегда

Опубликовано: 16 апреля 2026 06:02
 Проверено редакцией
В какое время суток лучше ловить карася

Многие любители рыбалки искренне верят, что карась клюет только на зорьке, а в полдень его бесполезно ждать у берега. Однако опытные рыболовы знают, что эти утверждения работают только при определенных условиях.

На самом деле поведение карася связано с температурой воды, прозрачностью водоема и наличием естественных укрытий. Если знать все нюансы, можно успешно ловить карася в любое время суток. Главное - знать, где и как его искать.

Утро

Это классический пик клева. В первые часы после рассвета карась максимально активен и жадно берет любую насадку. Но в это время у берега чаще всего кормится мелкая рыба весом до 100 г.

День

Середина дня (11–14 часов) не так безнадежна, как кажется. Крупный карась в жару предпочитает уходить на глубину. Поймать его у берега на поплавочную удочку трудно, зато на фидере в это время можно отлично поохотиться за трофейными экземплярами.

Вечер

Вечерние часы часто разочаровывают: поклевок мало, и рыба попадается некрупная. Однако ближе к полуночи ситуация меняется, поскольку интенсивность клева начинает постепенно расти.

Ночь

Ночная ловля считается одной из самых добычливых. В темноте карась теряет осторожность, смело подходит к самому берегу и уверенно берет наживку, сообщает Max Fishing.

Полезный лайфхак

На водоемах с мутной водой, густой растительностью и достаточной глубиной ограничения по времени суток стираются. Здесь карась не боится света и может клевать даже в самый разгар дня. А вот на прозрачной, чистой воде и на мелководье днем у берега крупную рыбу не найти, только на глубине.

Ранее "Городовой" назвал благоприятные дни для рыбалки в апреле по Лунному календарю.

Автор:
Евгения Сухова
