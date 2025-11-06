Городовой / Город / Когда музыка смолкла: рейд на Петроградке — «пати-бас», ножи и пистолет
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Знатоки «Что? Где? Когда?» ошиблись на простом вопросе о Петре I: проверка на истинного петербуржца Общество
Неожиданный поворот: названы вероятные причины падения вертолёта в Дагестане Город
Петербург взял высшую награду архитектурного фестиваля «Зодчество‑2025»: кто стал главным лауреатом Город
Куда смотрит Ахматова: памятник, смысл которого понимаешь не сразу Город
Золото-мираж: в Петербурге мошенник пообещал вернуть женщине долг несуществующими слитками Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты История и культура Санкт-Петербурга Эксклюзив Продукты питания
Категории
Общество Спорт

Когда музыка смолкла: рейд на Петроградке — «пати-бас», ножи и пистолет

Опубликовано: 6 ноября 2025 19:15
Когда музыка смолкла: рейд на Петроградке — «пати-бас», ножи и пистолет
Когда музыка смолкла: рейд на Петроградке — «пати-бас», ножи и пистолет
Городовой ру

Сотрудники полиции провели проверку документов у мигрантов и водителей на Петроградской стороне города.

В Петроградском районе Санкт-Петербурга сотрудники полиции организовали масштабную операцию на дорогах, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

За время мероприятия было остановлено около 500 транспортных средств и проверено свыше 700 человек. Среди них 48 граждан оказались иностранцами, некоторых задержали из-за нарушений миграционного режима.

Один из водителей проигнорировал сигнал об остановке и вел себя вызывающе при общении с полицией. В результате его привлекли к административной ответственности за невыполнение требований правоохранителей.

В двух автомобилях найдено холодное оружие и предмет, похожий на пистолет.

В ходе рейда полицейские также проверили «пати-бас», запрещённых веществ или предметов не обнаружили.

По итогам операции было оформлено 22 административных материала. Это были нарушения, связанные с техническим состоянием машин, отсутствием страхового полиса и отказом от медосвидетельствования.

Ранее стражи порядка организовали аналогичную проверку на рынке в другом районе города, где были задержаны 21 человек за нарушение миграционных требований.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью