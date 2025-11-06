Когда музыка смолкла: рейд на Петроградке — «пати-бас», ножи и пистолет

В Петроградском районе Санкт-Петербурга сотрудники полиции организовали масштабную операцию на дорогах, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.
За время мероприятия было остановлено около 500 транспортных средств и проверено свыше 700 человек. Среди них 48 граждан оказались иностранцами, некоторых задержали из-за нарушений миграционного режима.
Один из водителей проигнорировал сигнал об остановке и вел себя вызывающе при общении с полицией. В результате его привлекли к административной ответственности за невыполнение требований правоохранителей.
В двух автомобилях найдено холодное оружие и предмет, похожий на пистолет.
В ходе рейда полицейские также проверили «пати-бас», запрещённых веществ или предметов не обнаружили.
По итогам операции было оформлено 22 административных материала. Это были нарушения, связанные с техническим состоянием машин, отсутствием страхового полиса и отказом от медосвидетельствования.
Ранее стражи порядка организовали аналогичную проверку на рынке в другом районе города, где были задержаны 21 человек за нарушение миграционных требований.