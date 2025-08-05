Камеры «ошибаются»: подборка самых абсурдных дорожных штрафов, выписанных в России

На российских дорогах случаются поистине невероятные ситуации, когда водители получают штрафы за нарушения, которых не совершали. Про пять самых нелепых случаев вспомнил Autonews.ru.

Непристегнутый ремень в Mercedes-Benz

Странный штраф получил владелец Mercedes-Benz E350 — несколько постановлений за непристегнутый ремень, хотя на фото с камер ремень был пристегнут.

Особенность конструкции купе — трехточечный ремень, который не «лежит» на шее, а идет по диагонали и вправо вниз. В ГАИ сочли это неправильным.

Вывод — даже технологии могут сыграть злую шутку.

Штраф за парковку с резидентским разрешением

В Москве женщина получила штраф за стоянку в платной зоне, хотя имела резидентское разрешение с круглосуточным действием.

Деньги за разрешение возможно поступили с задержкой, а суд не принял электронные подтверждения, потребовав бумажные квитанции.

Этот пример учит: важно сохранять все документы и квитанции при оформлении разрешений.

Штраф за чужое нарушение — ошибка камеры

В Марий Эл водитель фургона получил штраф за превышение скорости 128 км/ч, хотя ехал со скоростью 107 км/ч по регистратору.

Камера ошиблась, приняв скорость другой машины, опережающей фургон.

В ГАИ считают доказательств вины недостаточно, но случай показывает, что ошибки систем могут повлечь несправедливые взыскания.

Разговор по телефону на «аварийке»

В Архангельске водитель грузовичка получил штраф за разговор по телефону за рулем при неподвижном авто — скорость 0 км/ч. При этом на машине была включена «аварийка».

Правила запрещают пользоваться телефоном при движении, но ситуация с остановкой и использованием «аварийки» в роли обстоятельства пока не ясна.

Неверное превышение скорости на автовозе

В Волгоградской области Kia Rio оштрафовали за превышение скорости 115 км/ч, хотя машина находилась на платформе автовоза.

Полиция признала ошибку и обещала отменить штраф после обращения. Этот случай показывает, как важно своевременно реагировать на неправомерные наказания.

Эти истории учат водителей быть внимательными к техническим деталям, сохранять документы и не бояться отстаивать свои права, ведь даже системы контроля иногда ошибаются — и самые нелепые штрафы могут вскоре стать поводом для справедливой отмены.