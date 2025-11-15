Городовой / Город / Колёсами по Европе: петербуржцы взяли золото и медали на первенстве по роллер-спорту
Колёсами по Европе: петербуржцы взяли золото и медали на первенстве по роллер-спорту

Опубликовано: 15 ноября 2025 18:29
Российские спортсмены завоевали несколько золотых и серебряных наград на юниорских соревнованиях по фристайл-слалому в итальянском Ананьи.

В итальянском городе Ананьи завершились соревнования по фристайл-слалому. Главным событием стало выступление Романа Щапова, который стал победителем юниорского турнира. Вместе с Маргаритой Комаровской он также занял первое место в парной дисциплине.

Павлу Матвееву удалось выиграть золото среди юниоров в номинации трюки. Маргарита Комаровская показала отличный результат, заняв второе место у девушек. Павел Матвеев добавил к своим успехам серебро в индивидуальных соревнованиях.

Роман Щапов стал обладателем еще одной награды, став вторым в состязаниях по фристайл-слалому в категории трюков. Главные достижения российских спортсменов на турнире выглядят так:

  • золото — Роман Щапов (фристайл-слалом, юниоры)
  • золото — дуэт Романа Щапова и Маргариты Комаровской (фристайл-слалом-пара)
  • золото — Павел Матвеев (фристайл-слалом-трюк, юниоры)
  • серебро — Маргарита Комаровская (фристайл-слалом, юниорки)
  • серебро — Павел Матвеев (фристайл-слалом)
  • серебро — Роман Щапов (фристайл-слалом-трюк)
Автор:
Юлия Аликова
