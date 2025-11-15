Колёсами по Европе: петербуржцы взяли золото и медали на первенстве по роллер-спорту

В итальянском городе Ананьи завершились соревнования по фристайл-слалому. Главным событием стало выступление Романа Щапова, который стал победителем юниорского турнира. Вместе с Маргаритой Комаровской он также занял первое место в парной дисциплине.
Павлу Матвееву удалось выиграть золото среди юниоров в номинации трюки. Маргарита Комаровская показала отличный результат, заняв второе место у девушек. Павел Матвеев добавил к своим успехам серебро в индивидуальных соревнованиях.
Роман Щапов стал обладателем еще одной награды, став вторым в состязаниях по фристайл-слалому в категории трюков. Главные достижения российских спортсменов на турнире выглядят так:
- золото — Роман Щапов (фристайл-слалом, юниоры)
- золото — дуэт Романа Щапова и Маргариты Комаровской (фристайл-слалом-пара)
- золото — Павел Матвеев (фристайл-слалом-трюк, юниоры)
- серебро — Маргарита Комаровская (фристайл-слалом, юниорки)
- серебро — Павел Матвеев (фристайл-слалом)
- серебро — Роман Щапов (фристайл-слалом-трюк)