«Коля, занеси кровать!»: шокирующая правда о петербургском гробе во дворе

Нашлась владелица гроба, которая рассказала его историю.

В ночь на 29 июля жители дома на Галерной улице в Санкт-Петербурге стали свидетелями необычной картины: посреди двора стоял гроб.

Белый, с атласной обивкой, без крестов и надписей — предмет выглядел зловеще, несмотря на отсутствие явной готической атрибутики.

Предположения и догадки: от пенсионерки до съемочной группы

Среди петербуржцев сразу же поползли слухи о причинах появления гроба.

Одни предполагали, что его приобрела предусмотрительная пенсионерка, которая затем передумала.

Другие считали, что это реквизит, забытый после съемок фильма.

“Коля, занеси кровать!”: неожиданный поворот

Однако вскоре один из жильцов дома заявил в беседе с 78.ru, что гроб принадлежит ему.

Более того, мужчина использовал его весьма необычно.

"Это кровать моя. Коля опять вынес. Коля, занеси кровать!" — заявил петербуржец изумленным соседям и корреспонденту.

После короткого диалога владелец с достоинством забрал свою “постель”.

Истинная владелица и история гроба

Чуть позже объявилась настоящая владелица гроба — девушка по имени Полина, работающая в галерее психологических выставок «Путь».

По ее словам, гроб был приобретен для экспозиции о страхах. Но выставка закрылась, а объект было решено утилизировать.

"Поскольку я занимаюсь музыкой и у нас с группой часто бывают концерты-перформансы, я подумала, что, возможно, он еще пригодится для выступлений или съемок. Забрала домой. Простоял он там у меня полгода, но так и не пригодился, а места занимал немало. Вчера решили вынести его на мусорку", — поделилась Полина.

Полина заверила, что в гробу никто не спал и никаких ритуалов не проводилось. В настоящее время крышка гроба находится на выставке, а основание увезли неизвестные.