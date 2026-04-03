Комары на дух не переносят 1 специю: пара кустов на участке – и кровососы облетают его за километр

Ученые выяснили, какое растение отпугивает насекомых

Весной и летом теплые вечера на природе омрачают назойливые комары. Магазинные репелленты не всем подходят. Но природа позаботилась о нашей защите: некоторые растения своим ароматом отпугивают насекомых не хуже промышленных средств. Эффективно защищает от кровососов такая простая специя как розмарин.

Его действие доказано наукой. Учёные из Университета Бейлора выяснили: у комаров есть обонятельный рецептор, который заставляет их избегать растительного соединения – борнеола, пишет gismeteo.ru. Он содержится в камфорных деревьях и розмарине.

Розмарин — вечнозеленый многолетник, который предпочитает жаркий и сухой климат. В регионах с холодными зимами его можно выращивать в контейнерах и на зиму заносить в помещение.

Как применять розмарин от комаров

Способ 1. Посадите розмарин на участке

Розмарин хорошо растет в горшках. Их можно разместить вокруг зон отдыха или даже поставить на обеденный стол на открытом воздухе. Во время пикника растение будет отпугивать комаров.

Способ 2. Используйте срезанные веточки

Чтобы розмарин выглядел опрятно, его обрезают. Собранные срезанные стебли используют не только для приготовления еды. Можно потереть веточки в руках, чтобы они дали сок, и обработать кожу и одежду, чтобы отпугивать комаров.

Способ 3. Сделайте спрей

Отломите веточку, залейте небольшим количеством воды, прокипятите, остудите и перелейте в пульверизатор. Получившийся спрей можно распылять на одежду перед выходом на улицу.

Один из пользователей на форуме Reddit подтвердил, что заметил полезные свойства розмарина, растущего на его участке.

«У меня розмарин примерно 80×80×100 см. Если я растираю листья руками, когда мы едим на улице или сидим на траве, это отлично отпугивает комаров и мух. Я думаю, чтобы был эффект, растение нужно размещать на таком расстоянии, чтобы его запах чувствовался. Не ожидайте, что маленькое растение в горшке что-то сделает».

