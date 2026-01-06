Городовой / Город / Кому гонконгский грипп не оставляет шансов: врач раскрыла неожиданный список рискующих
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
В Северной столице спасатели внезапно наведались в храмы: что они обнаружили накануне Рождества Город
Ученые приручили морских микроскопических «монстров»: тест на рак за секунды Город
Рождество по‑петербургски: солнце в окне — мороз у порога Город
Кто в Петербурге станет зарабатывать больше в 2026 году Город
Скандинавский антициклон захлопнет тепло: Петербург и Ленобласть окутает крепчающий мороз Город
Теги
Санкт-Петербург Эксклюзив Праздники Интересные факты Здоровье
Категории
Общество Спорт Полезное

Кому гонконгский грипп не оставляет шансов: врач раскрыла неожиданный список рискующих

Опубликовано: 6 января 2026 04:00
 Проверено редакцией
Кому гонконгский грипп не оставляет шансов: врач раскрыла неожиданный список рискующих
Кому гонконгский грипп не оставляет шансов: врач раскрыла неожиданный список рискующих
Global Look Press / Nikolay Gyngazov

Состояние иммунной системы играет значительную роль в развитии и протекании болезни.

Елена Малинникова, специалист в области инфекционных болезней и вирусологии, отметила в беседе с РИА Новости, что так называемый гонконгский грипп особенно опасен для людей с хроническими заболеваниями органов дыхания, а также для детей, женщин в период беременности и тех, у кого ослаблен иммунитет.

По утверждению Малинниковой, у пациентов, страдающих хронической обструктивной болезнью лёгких, инфекция может протекать в особо тяжёлой форме, и среди этой категории отмечаются летальные исходы.

Она также подчеркнула, что работа иммунной защиты организма играет ключевую роль: как стойкое снижение иммунитета, так и временное ослабление защитных сил могут привести к более тяжёлому развитию болезни.

Временное ухудшение иммунной защиты может возникнуть, например, из-за переохлаждения, сильного стресса или значительных физических перегрузок.

Недавно стало известно, что в Санкт-Петербурге наблюдается снижение числа новых случаев заболеваний острыми респираторными инфекциями и коронавирусом.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью