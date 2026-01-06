Кому гонконгский грипп не оставляет шансов: врач раскрыла неожиданный список рискующих

Елена Малинникова, специалист в области инфекционных болезней и вирусологии, отметила в беседе с РИА Новости, что так называемый гонконгский грипп особенно опасен для людей с хроническими заболеваниями органов дыхания, а также для детей, женщин в период беременности и тех, у кого ослаблен иммунитет.

По утверждению Малинниковой, у пациентов, страдающих хронической обструктивной болезнью лёгких, инфекция может протекать в особо тяжёлой форме, и среди этой категории отмечаются летальные исходы.

Она также подчеркнула, что работа иммунной защиты организма играет ключевую роль: как стойкое снижение иммунитета, так и временное ослабление защитных сил могут привести к более тяжёлому развитию болезни.

Временное ухудшение иммунной защиты может возникнуть, например, из-за переохлаждения, сильного стресса или значительных физических перегрузок.

Недавно стало известно, что в Санкт-Петербурге наблюдается снижение числа новых случаев заболеваний острыми респираторными инфекциями и коронавирусом.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».