Городовой / Город / Кому нельзя прыгать в ледяную купель: неожиданные «запреты» врачей для крещенских моржей
Кому нельзя прыгать в ледяную купель: неожиданные «запреты» врачей для крещенских моржей

Опубликовано: 17 января 2026 12:13
 Проверено редакцией
Перед Крещением жителям Санкт-Петербурга напомнили о медицинских ограничениях для участия в зимнем купании. Городской комитет по здравоохранению предупредил: многим гражданам нельзя участвовать в этом обряде из-за состояния здоровья. Купание в ледяной воде становится серьезным испытанием для организма и может быть опасно для некоторых людей.

Жесткие противопоказания действуют для тех, у кого есть воспаления в области носоглотки, придаточных пазух носа и ушей. Также не стоит окунаться людям с хроническими заболеваниями сердца, приступами эпилепсии, склерозом сосудов головного мозга, сахарным диабетом, астмой, туберкулезом и рядом других хронических недугов. Всех, кто задумывается об участии в традиции, призывают обязательно обсудить это с врачом.

Представители комитета отметили, что за последние годы в Санкт-Петербурге во время Крещенских купаний не было зафиксировано трагических инцидентов. Несмотря на возможные риски, интерес к обряду сохраняется.

Автор:
Юлия Аликова
Город
