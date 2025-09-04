Заброшенный кинотеатр как культовое место: центр Курехина меняет культурную карту Петербурга

Центр современного искусства имени Сергея Курехина на Васильевском острове Петербурга был создан в 2004 году в честь композитора конца XX века.
Даже во время ремонта с 2016 года его работа не останавливалась. Временное помещение на Лиговском проспекте продолжало поддерживать творческие проекты.
Новый облик Центра
Реконструкция старого советского кинотеатра «Прибой», где расположен центр, длилась почти 10 лет.
Теперь здесь размещаются два концертных и репетиционные залы, телестудии, музей рок-культуры и помещения для выставок, пишет Фонтанка.
Кроме того, здесь заработают кафе, медиатека, фонды хранения звукозаписей и даже рок-школа. С 12 сентября центр открывается для широкой публики.