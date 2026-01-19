Городовой / Учеба / Конец дворянского Петербурга: «новые горожане» 1910-х — инженер, приказчик и путиловский рабочий
Конец дворянского Петербурга: «новые горожане» 1910-х — инженер, приказчик и путиловский рабочий

Опубликовано: 19 января 2026 14:12
 Проверено редакцией


Миллионный город стал гигантским социальным котлом, где варились новые классы и страты, определившие лицо будущего.

Крах «дворянского монополизма»

Если в середине XIX века доля дворянства в городе была значительна, то к 1910-м оно стремительно теряло численный и экономический вес, составляя лишь несколько процентов.

Исчезала монополия дворян на образование, культурную и отчасти бюрократическую жизнь. Их салоны и особняки оставались, но уже как островки в море новой городской массы.

Рождение «среднего класса» (буржуазные слои)

Это была самая динамичная и растущая группа, хотя в России она не называлась так официально. В неё входили:

1. Служащие («чиновники» нового типа)

  • Огромная армия конторщиков,
  • бухгалтеров,
  • инженеров,
  • техников,
  • телеграфистов, работавших в банках, на железных дорогах, в промышленных конторах, городской управе.

Их отличала не принадлежность к сословию, а профессия и образование.

2. Интеллигенция

  • Врачи,
  • адвокаты,
  • журналисты,
  • преподаватели гимназий и вузов,
  • учёные,
  • литераторы.

Их статус держался не на происхождении, а на знаниях и репутации.

3. Зажиточные городские обыватели

  • Владельцы мастерских,
  • успешные подрядчики,
  • управляющие магазинами.

Формирование промышленного пролетариата.

Самая массовая и концентрированная в истории России группа.

К 1914 году на заводах и фабриках Петербурга трудилось около 400 тысяч рабочих.

Это был не разрозненный люд из деревень, а городской пролетариат, сконцентрированный на гигантских предприятиях (Путиловский, Обуховский, Балтийский заводы), живущий в специфических районах (Выборгская, Нарвская, Московская заставы) и обладающий зачаточной классовой солидарностью.

Социальный портрет города радикально демократизировался и усложнился.

Место сословной иерархии («ваше благородие») постепенно занимала классовая структура, основанная на отношении к средствам производства (капитал, наёмный труд, знания). В этом котле вызревали основные социальные противоречия и силы, которым предстояло решать судьбу города и страны.

Автор:
Лариса Никонова
Учеба
