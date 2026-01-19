Конец дворянского Петербурга: «новые горожане» 1910-х — инженер, приказчик и путиловский рабочий

Миллионный город стал гигантским социальным котлом, где варились новые классы и страты, определившие лицо будущего.
Крах «дворянского монополизма»
Если в середине XIX века доля дворянства в городе была значительна, то к 1910-м оно стремительно теряло численный и экономический вес, составляя лишь несколько процентов.
Исчезала монополия дворян на образование, культурную и отчасти бюрократическую жизнь. Их салоны и особняки оставались, но уже как островки в море новой городской массы.
Рождение «среднего класса» (буржуазные слои)
Это была самая динамичная и растущая группа, хотя в России она не называлась так официально. В неё входили:
1. Служащие («чиновники» нового типа)
- Огромная армия конторщиков,
- бухгалтеров,
- инженеров,
- техников,
- телеграфистов, работавших в банках, на железных дорогах, в промышленных конторах, городской управе.
Их отличала не принадлежность к сословию, а профессия и образование.
2. Интеллигенция
- Врачи,
- адвокаты,
- журналисты,
- преподаватели гимназий и вузов,
- учёные,
- литераторы.
Их статус держался не на происхождении, а на знаниях и репутации.
3. Зажиточные городские обыватели
- Владельцы мастерских,
- успешные подрядчики,
- управляющие магазинами.
Формирование промышленного пролетариата.
Самая массовая и концентрированная в истории России группа.
К 1914 году на заводах и фабриках Петербурга трудилось около 400 тысяч рабочих.
Это был не разрозненный люд из деревень, а городской пролетариат, сконцентрированный на гигантских предприятиях (Путиловский, Обуховский, Балтийский заводы), живущий в специфических районах (Выборгская, Нарвская, Московская заставы) и обладающий зачаточной классовой солидарностью.
Социальный портрет города радикально демократизировался и усложнился.
Место сословной иерархии («ваше благородие») постепенно занимала классовая структура, основанная на отношении к средствам производства (капитал, наёмный труд, знания). В этом котле вызревали основные социальные противоречия и силы, которым предстояло решать судьбу города и страны.