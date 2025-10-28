Конец нелегальному метанолу: Путин подписал закон об уничтожении изъятого вещества из незаконного оборота

Владимир Путин утвердил новый закон, который разрешает уничтожение метанола и жидкостей с его содержанием, если они были изъяты из незаконного оборота. Документ размещён на портале опубликования нормативных актов и определяет процедуру обращения с такими веществами.

Теперь соответствующие вещества и оборудование для их изготовления должны быть запечатлены на фото и видео, а затем опечатаны на период экспертиз.

После проведения необходимых исследований и получения заключения экспертов суд может принять решение об уничтожении или переработке метанола и жидкостей на его основе.

Закон вступит в действие спустя 180 дней после его официального опубликования.

Ранее в Ленинградской области задержали руководителя склада, где хранились нелегальные спиртосодержащие напитки, вследствие употребления которых скончались 45 человек.

Расследование этого дела привлекло большое внимание общественности. О случившемся активно сообщалось в различных СМИ и обсуждалось в соцсетях.