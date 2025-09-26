Городовой / Город / Культурный шок на Невском: в Петербурге уличные музыканты выступают против наследия Римского-Корсакова
Культурный шок на Невском: в Петербурге уличные музыканты выступают против наследия Римского-Корсакова

Опубликовано: 26 сентября 2025 20:00
Уличные музыканты
Культурный шок на Невском: в Петербурге уличные музыканты выступают против наследия Римского-Корсакова
globallookpress/ JSC ID Komsomolskaya Pravda

Конфликт зашел в тупик, потому что у музыкантов есть разрешение нарушать тишину.

Громкие выступления уличных музыкантов на Думской улице создают проблемы для старейшей музыкальной школы им. Римского-Корсакова.

Об этом сообщил депутат Заксобрания Андрей Рябоконь в своем Телеграм-канале.

Музыка мешает музыке

Несмотря на разрешение выступать, запрещены усилители и ударные. Но это правило «систематически нарушается». Колонки и микрофоны работают в 30-40 метрах от окон, делая обучение невозможным.

Однако, и без них ситуация критична.

Школа просит о помощи

Дирекция школы получила отказ от районной администрации.

Рябоконь направил обращение вице-губернатору, подчеркивая «огромный вклад» школы в культуру. Он просит решить конфликт, перенеся точку выступлений.

Автор:
Ксения Пронина
Город
