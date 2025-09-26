Культурный шок на Невском: в Петербурге уличные музыканты выступают против наследия Римского-Корсакова

Громкие выступления уличных музыкантов на Думской улице создают проблемы для старейшей музыкальной школы им. Римского-Корсакова.
Об этом сообщил депутат Заксобрания Андрей Рябоконь в своем Телеграм-канале.
Музыка мешает музыке
Несмотря на разрешение выступать, запрещены усилители и ударные. Но это правило «систематически нарушается». Колонки и микрофоны работают в 30-40 метрах от окон, делая обучение невозможным.
Однако, и без них ситуация критична.
Школа просит о помощи
Дирекция школы получила отказ от районной администрации.
Рябоконь направил обращение вице-губернатору, подчеркивая «огромный вклад» школы в культуру. Он просит решить конфликт, перенеся точку выступлений.