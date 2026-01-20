Городовой / Город / Контрольно-счётная палата берёт проездные в метро Петербурга «под микроскоп»
Контрольно-счётная палата берёт проездные в метро Петербурга «под микроскоп»

Опубликовано: 20 января 2026 06:30
 Проверено редакцией
Global Look Press / Maksim Konstantinov

Контрольно-счётная палата проведёт ревизию деятельности городской подземки и комитета по транспорту.

Во внутренней службе отметили намерение улучшить прозрачность управленческих процедур, рациональное расходование средств и результативность применения бюджета, предназначенного для развития метро. Особое внимание уделят анализу текущего финансового положения и эффективности затрат.

Крупные выделения из бюджета в 2024 году составили для ГУП «Петербургский метрополитен» свыше 41 миллиарда рублей. В то же время организация получила доход более 66 миллиардов, а прибыль после вычета расходов превысила 4 миллиарда.

По словам представителей контрольно-счётного органа, аудит поможет оценить, насколько обоснована нынешняя стоимость поездки для пассажиров.

Эксперты также намерены проверить исполнение рекомендаций, которые выносились по итогам предыдущих проверок.

Особо будет рассматриваться вопрос о завышении начальной стоимости контрактов, заключённых с государством. Подобные проверки проходят в отношении городского метрополитена уже третий раз за последние годы.

Автор:
Юлия Аликова
