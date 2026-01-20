Контрольно-счётная палата берёт проездные в метро Петербурга «под микроскоп»

Контрольно-счётная палата проведёт ревизию деятельности городской подземки и комитета по транспорту.
Во внутренней службе отметили намерение улучшить прозрачность управленческих процедур, рациональное расходование средств и результативность применения бюджета, предназначенного для развития метро. Особое внимание уделят анализу текущего финансового положения и эффективности затрат.
Крупные выделения из бюджета в 2024 году составили для ГУП «Петербургский метрополитен» свыше 41 миллиарда рублей. В то же время организация получила доход более 66 миллиардов, а прибыль после вычета расходов превысила 4 миллиарда.
По словам представителей контрольно-счётного органа, аудит поможет оценить, насколько обоснована нынешняя стоимость поездки для пассажиров.
Эксперты также намерены проверить исполнение рекомендаций, которые выносились по итогам предыдущих проверок.
Особо будет рассматриваться вопрос о завышении начальной стоимости контрактов, заключённых с государством. Подобные проверки проходят в отношении городского метрополитена уже третий раз за последние годы.
