Городовой / Общество / 1K вместо тысячи: откуда это пошло и почему так надо
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Чтобы язык не вязала: Роскачество поделилось гайдом по выбору правильной хурмы Общество
Шапочка из плесени в банке: пригодно ли варенье в пищу, или годится только на выброс? Общество
Кринж, мемы и демонтаж: почему современные памятники вызывают в России больше смеха, чем гордости Общество
«Напоминает арку в Летнем саду Питера»: как найти маленький европейский рай в Псковской области Общество
Убежище для художника и мечтателя Северной столицы: кто творил в петербургских мансардах и где сейчас найти такое жилье Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Туризм Эксклюзив Автотранспорт
Категории
Общество Спорт

1K вместо тысячи: откуда это пошло и почему так надо

Опубликовано: 9 сентября 2025 12:01
правила написания тысячи
1K вместо тысячи: откуда это пошло и почему так надо
globallookpress/Belkin Alexey

Сокращение «1K» вместо «тысяча» стало привычным в современной речи, но его происхождение уходит корнями в глубокую древность.

В СССР тысячи называли «косарем» или «косой» — слово пришло из визуального восприятия цифр на банкноте 1000 рублей, где номинал был напечатан косо.

Но эта версия — скорее совпадение, не объясняющее появление буквы «К» в современном обозначении тысячи.

Древнегреческие корни буквы «К»

Как пишет azbyka, «К» происходит от древнегреческого слова «χίλιοι» (khī́lioi), означающего тысячу.

Само сокращение «кило-» появилось еще в 1795 году при введении метрической системы во Франции.

Отсюда же происходит приставка в любой системе измерения, обозначающая увеличение на тысячу раз: километр, килограмм, килобайт.

Почему «К» стало таким популярным

  • Экономия времени и места. Записать «250К» быстрее и компактнее, чем «двести пятьдесят тысяч» или «250000». Особенно удобно в таблицах, соцсетях, инфографике.
  • Упрощение языковых конструкций. «50К» помогает избавиться от сложной грамматики с числительными и согласованиями пачками: так легче и правильнее.
  • Международная понятность. «100К» поймут во всем мире, в отличие от русского «100тыс.». В финансовых отчетах используют «K» для тысяч, «М» для миллионов и «Bn» для миллиардов.

Обозначения больших чисел

Сокращение Значение Пример записи Произношение
k (K) 1 тысяча 1k, 250k «одна тысяча», «двести пятьдесят тысяч»
М 1 миллион 5М, 10М «пять миллионов»
Bn (Bn) 1 миллиард 3Bn, 50Bn «три миллиарда»

Психология и культура

Как пишет блогер Татьяна Кузнецова, сокращение «K» помогает мозгу быстрее обрабатывать большие цифры, что важно в потоке информации.

Молодежь и интернет-культура приняли такое обозначение как естественную часть языка — это норма цифровой эпохи.

Что говорят скептики

Критики, особенно старшее поколение, считают, что есть полноценное слово «тысяча» и традиционное «тыс.», и писать «K» неправильно.

Но языки меняются, и удобство диктует новые нормы, особенно в деловой и интернет-среде.

Автор:
Ксения Пронина
Общество
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Больше интересных новостей по теме читайте на нашем Дзен-канале «Городовой».