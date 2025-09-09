1K вместо тысячи: откуда это пошло и почему так надо

В СССР тысячи называли «косарем» или «косой» — слово пришло из визуального восприятия цифр на банкноте 1000 рублей, где номинал был напечатан косо.
Но эта версия — скорее совпадение, не объясняющее появление буквы «К» в современном обозначении тысячи.
Древнегреческие корни буквы «К»
Как пишет azbyka, «К» происходит от древнегреческого слова «χίλιοι» (khī́lioi), означающего тысячу.
Само сокращение «кило-» появилось еще в 1795 году при введении метрической системы во Франции.
Отсюда же происходит приставка в любой системе измерения, обозначающая увеличение на тысячу раз: километр, килограмм, килобайт.
Почему «К» стало таким популярным
- Экономия времени и места. Записать «250К» быстрее и компактнее, чем «двести пятьдесят тысяч» или «250000». Особенно удобно в таблицах, соцсетях, инфографике.
- Упрощение языковых конструкций. «50К» помогает избавиться от сложной грамматики с числительными и согласованиями пачками: так легче и правильнее.
- Международная понятность. «100К» поймут во всем мире, в отличие от русского «100тыс.». В финансовых отчетах используют «K» для тысяч, «М» для миллионов и «Bn» для миллиардов.
Обозначения больших чисел
|Сокращение
|Значение
|Пример записи
|Произношение
|k (K)
|1 тысяча
|1k, 250k
|«одна тысяча», «двести пятьдесят тысяч»
|М
|1 миллион
|5М, 10М
|«пять миллионов»
|Bn (Bn)
|1 миллиард
|3Bn, 50Bn
|«три миллиарда»
Психология и культура
Как пишет блогер Татьяна Кузнецова, сокращение «K» помогает мозгу быстрее обрабатывать большие цифры, что важно в потоке информации.
Молодежь и интернет-культура приняли такое обозначение как естественную часть языка — это норма цифровой эпохи.
Что говорят скептики
Критики, особенно старшее поколение, считают, что есть полноценное слово «тысяча» и традиционное «тыс.», и писать «K» неправильно.
Но языки меняются, и удобство диктует новые нормы, особенно в деловой и интернет-среде.