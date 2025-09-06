Краб дороже мяса? Цены на рыбу и морепродукты на Дальнем Востоке поразили туристов

Казалось бы, море рядом — но цены будто с другой планеты.

Есть стойкий миф: если ты рядом с морем — краб будет стоить как макароны. Ну или хотя бы дешевле, чем в Москве.

Но туристы, побывавшие во Владивостоке и окрестностях, возвращаются с круглыми глазами и чеком на ползарплаты.

Рыбный магазин: краб по цене айфона

Фаланга краба — 850 рублей за 100 грамм, а без кости — уже 3100 за полкило. Щупальца кальмара — 2000 рублей.

Креветки — по 200 рублей за 100 грамм (в столице за такие же просят в 1,5 раза меньше). Даже морской ёж и трепанг стоят как деликатесы в ресторане: 700 и 1000 рублей за 100 грамм соответственно.

В супермаркете попроще

Обычные продукты — яйца, молоко, овощи — по тем же ценам, что и в центральной России. Иногда даже дешевле. Картошка из Китая — 80 рублей, огурцы — 100, черри — 200, как в Москве.

Смущает другое: бедный выбор мяса, много китайских фруктов, солёная рыба — 400 рублей за 100 грамм.

А рынок — как казино

Тут без сюрпризов не обошлось. Цены любят хитрые формулировки: клубника по 400, но это за полкило. Крыжовник — по стаканчику. Коробка — отдельно.

Юкола, терпуг, окунь — всё по 900+, а палтус — и вовсе 1250 рублей. Свежая мороженая горбуша — 650 за кило.

Вывод: не всё, что у моря, доступно

Местные морепродукты — по факту, не для всех. Да, вкусно, но туристы массово отдают предпочтение шаурме, батату и черешне.