Красная или чёрная: какую икру диетолог советует есть с осторожностью и почему?

Наталья Надбитова, врач-диетолог, эндокринолог и кандидат медицинских наук, поделилась рекомендациями о выборе между красной и чёрной икрой, а также рассказала о пользе этих продуктов для здоровья. Эксперт отметила, что оба вида этого деликатеса обладают высокой питательной ценностью, но отличаются по составу и особенностям воздействия на организм.

Ключевой момент — правильный выбор качественной икры, который влияет на её безопасность и пользу. Для красной икры определяющим является насыщенный, яркий оттенок — от оранжевого до красного, а запах должен напоминать свежесть моря, без посторонних примесей. Реализацию продукта с несвойственным бледным цветом или неприятным ароматом стоит обходить стороной.

Красная икра получается из лососёвых рыб — кеты, горбуши, кумжи и других. Цвет зерна формируется за счёт астаксантина, вещества с антиоксидантными свойствами, защищающими клетки организма. Как поясняет Наталья Надбитова:

«Красная икра — очень ценный продукт благодаря своему богатому содержанию веществ, полезных для организма».

В её составе присутствуют омега-3 жирные кислоты, поддерживающие здоровье сердца и сосудов, а также витамины D, B12, A и E. Первый укрепляет кости и иммунитет, второй необходим для нервной системы, витамин A важен для зрения, а E отвечает за защиту клеток и кожи. Кроме того, красная икра содержит железо, цинк, селен, оказывающие влияние на обменные процессы и иммунную защиту.

Регулярное, но умеренное употребление красной икры способствует поддержанию энергии и улучшению состояния кожи и волос. Однако важно помнить о ряде ограничений: повышенное количество холестерина требует осторожности от людей с нарушениями его обмена, а высокая концентрация соли может провоцировать рост давления или задержку жидкости. Также встречаются случаи аллергии на рыбу или морепродукты.

Чёрная икра добывается из осетровых видов, таких как белуга, севрюга, осётр и другие, и отличается тёмным оттенком: от серого до почти чёрного. Особенно востребована икра белуги, так как она встречается редко и считается самой дорогой. Пигментация формируется наличием липофуцинов и меланинов.

Ценность чёрной икры определяется несколькими причинами:

редкий и строго регулируемый вылов — связано со снижением численности осетровых,

богатый состав — сочетание омега-3 и омега-6, витаминов и микроэлементов,

статусность — исторически считается символом достатка.

Этот продукт, как и красная икра, содержит жирные кислоты, поддерживающие мозг и сосуды, а витамины и микроэлементы способствуют защите организма от стресса и старения. Благодаря высокой пищевой и биологической ценности, икра считается мощным тонизирующим средством.

В то же время важно уделять внимание умеренности, так как высокая концентрация жиров, холестерина и соли особенно актуальна для людей с гипертонией, нарушением обмена липидов или склонностью к набору массы. Возможны аллергические реакции.

Выбирая чёрную икру, стоит обращать внимание на равномерный, насыщенный оттенок и выраженный свежий запах моря. Признаками хорошего качества служат целые, упругие икринки без признаков слипания или посторонних запахов.

