«Девушки-лесорубы»: какую трагичную историю хранит забытый памятник в Ленобласти
«Девушки-лесорубы»: какую трагичную историю хранит забытый памятник в Ленобласти

Опубликовано: 24 сентября 2025 22:00
Памятник
«Девушки-лесорубы»: какую трагичную историю хранит забытый памятник в Ленобласти
globallookpress/ Petrov Sergey; NEWS.ru

История, достойная экранизации.

Недалеко от деревни Северная Самарка во Всеволожском районе Ленинградской области находится место, хранящее память о самоотверженном подвиге — памятник девушкам-лесорубам.

Этот мемориал из красного гранита — свидетельство суровых испытаний и несгибаемого мужества.

Девушкам-лесорубам, погибшим от фашистского артобстрела…

На памятнике выбита такая надпись, увековечивающая память о тех, кто с сентября 1941 года был мобилизован на заготовку дров для осажденного Ленинграда.

2000 девушек трудились от зари до заката, добывая топливо для городских электростанций.

«Нормы были высокие, все приходилось делать самим: на распиловке, на погрузке, на трелевке», — вспоминают ветераны в беседе с "Всеволожские вести".

Всеволожский район был единственным, кто поставлял топливо в блокадный город.

Труд, холод и музыка в делянках

Работа была каторжной. Одежда часто не успевала высохнуть от дождя, но приспосабливались, пережили неустроенность, холод, голод.

Но даже в таких условиях находилось место для жизни: «постоянным спутником был у них патефон».

Награда и трагедия 23 августа 1942 года

В августе 1942 года труд юных ленинградок получил высокую оценку.

Полковник, Герой Советского Союза Евгений Преображенский вручил им знак почета — Красное знамя, поблагодарив за «неоценимую помощь фронту и осажденному городу».

Сразу после этого девушки отправились к своим делянкам.

«В тот момент, когда они выстроились вдоль специально привезенных полевых кухонь, и должен был начаться праздник, немцы открыли по ним прицельный артиллерийский огонь. Многие погибли…».

Память, сохраняемая ветеранами

Оставшиеся в живых ветераны Великой Отечественной войны продолжали называть себя «девушками-лесорубами» и встречались дважды в год, в мае и августе.

Организатором этих встреч была Анна (Ганя) Дмитриевна Мозалева, которая передала музею «Дорога Победы» свою лучковую пилу.

Как добраться до мемориала?

  • На общественном транспорте: От метро «Улица Дыбенко» автобусом 485 (45 минут) или маршруткой 485А (25 минут) до остановки «СНТ Северная Самарка». Далее пешком по лесной дороге около 3 километров.
  • На автомобиле: Места для отдыха есть и у мемориала.

Этот памятник — не просто гранитный камень, а место, где оживает история героического подвига, напоминающее о силе духа и самоотверженности в самые трудные времена.

Автор:
Ксения Пронина
Город
